 Burn-out-behandelingen zelden effectief; tijd voor keurmerk

Behandeling burn-outs zelden wetenschappelijk verantwoord of effectief - Burn-out-coach is geen beschermd beroep, maar toch bestaat de indruk dat ervaringsdeskundigen een burn-out effectief kunnen behandelen. Veel andere behandelingen zijn niet effectief of wetenschappelijk verantwoord, waardoor het aantal burn-outs en de duur ervan de afgelopen jaren flink steeg.



Daarom roepen Caro en Ellen Botman, oprichters van Happy Brain Clinics, op tot een keurmerk voor de branche. Zo krijgen patiënten eindelijk inzicht in de kwaliteit van burn-out-behandelingen.

Ellen Botman, CEO van Happy Brain Clinics: "De behandelingsduur van een burn-out is nu zo lang, dat niet behandelen even effectief is. Een verplicht keurmerk voor behandelingen kan helderheid bieden. Denk bijvoorbeeld aan de Vitality Mind Challenge. Dat is een uitgebreide analyse die inzicht geeft in iemands mentale gezondheid. De analyse is wetenschappelijk gevalideerd en ontwikkeld door de voorzitter van het Nationaal Centrum Preventie Stress en Burn-out. Iedereen mag zich namelijk burn-out-coach noemen, maar bijna niemand weet welke behandeling werkt."



Neurowetenschappelijke kennis nodig voor burn-out behandeling

Doorgaans worden burn-outs behandeld door gesprekstherapie, cognitieve gedragstherapie of medicatie. Met deze aanpak steeg het landelijk aantal verzuimdagen in twee jaar tijd met tien procent van tien naar elf miljoen dagen (2016 – 2017). De meest actuele cijfers stammen uit 2016. Toen was de gemiddelde duur van een burn-out 242 dagen. Verzuim van een jaar of langer, of een tweede of derde burn-out, zijn geen uitzondering. Tussen 2014 en 2019 steeg het aantal mensen met burn-out-klachten van een miljoen naar 1,3 miljoen.

Botman: "De onderliggende gedachte bij veel behandelingen is dat een burn-out rationeel valt te behandelen. Tijdens een burn-out maakt iemand echter zoveel stress-hormonen aan, dat de frontale kwab minder gaat functioneren. Daarmee gaat het rationele vermogen achteruit en lukt helder nadenken en zelfreflectie toepassen niet meer. Drie op de vier mensen met een burn-out zag dat zelf niet aankomen en werd er voor hun gevoel door overvallen."



Fabels over burn-outs

Er zijn tal van fabels over burn-outs, stelt Botman, die van origine neurosociologe is. "Men zou ongeveer negen maanden tot een jaar uit het veld geslagen zijn en nooit meer het oude niveau halen. Maar een behandeling in twee tot drie maanden is mogelijk en men kan zelfs mentaal sterker of slimmer terugkeren."

Volgens Botman is daarvoor inzicht nodig in de werking van de hersenen. 95 procent van de beslissingen nemen we op basis van het onderbewuste deel van onze hersenen. Denk bijvoorbeeld aan iemands gewoontes, vooroordelen, gedragspatronen en opvoeding. Een effectieve burn-out behandeling richt zich op dit onderbewuste gedeelte van de hersenen."