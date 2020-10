 Een op drie Nederlanders roddelt digitaal over collega

Roddelcultuur voor 40 procent reden om van baan te wisselen - Maar liefst 31 procent van de werkende Nederlanders roddelt weleens digitaal over een collega. Daar staat tegenover dat 51 procent denkt dat collega’s weleens online over hem of haar roddelen. Dit blijkt uit onderzoek van VPNdiensten.nl onder 1.100 Nederlanders werkzaam in loondienst, uitgevoerd door PanelWizard.



Digitaal roddelen kan verstrekkende gevolgen hebben voor een organisatie; zo is een roddelcultuur voor vier op de tien ondervraagden een belangrijke reden om van baan te veranderen.

Opvallend genoeg roddelen vrouwen (34 procent) vaker online over collega’s dan mannen (29 procent). Met vijftig procent blijken vooral jonge vrouwen fanatieke roddeltantes. Andersom denken vooral mannen (51 procent) dat collega’s via de werkmail of -chat over hen roddelen, tegenover 44 procent van de vrouwelijke respondenten. "Door de coronacrisis zijn we het afgelopen jaar massaal vanuit huis gaan werken. Hierdoor verloopt een groot gedeelte van de zakelijke communicatie tegenwoordig via chatkanalen en is het daardoor makkelijker geworden om te roddelen over collega’s," zegt Abel Baas, Cybersecurity consultant bij VPNdiensten.nl. "Maar kijk hier wel mee uit. Het laatste wat u wil, is onder collega’s bekend staan als een roddeltante."



Gespreksgeschiedenis

Misschien wel vanwege al het geroddel, zegt 46 procent van de ondervraagden dat zij hun chat- en/of mailgesprekken liever niet laten lezen door collega’s. Wederom zijn vrouwen jonger dan 30 jaar (59 procent) hierin het stelligst. Opvallend genoeg neemt deze angst sterk af wanneer het een leidinggevende betreft. Zo zegt slechts elf procent van de ondervraagden dat zij hun chat- en/of mailgesprekken liever niet laten lezen door hun baas. Een groot gedeelte van de werkende Nederlanders laat het echter zo ver niet komen. Zo stelt een op de vijf respondenten zijn gespreksgeschiedenis weleens uit voorzorg te hebben verwijderd. Baas: "Vanwege privacy en dataveiligheid is het verstandig om gevoelige informatie regelmatig te verwijderen. Verder raad ik aan openbare netwerken te vermijden, regelmatig wachtwoorden te updaten en pop-up notificaties uit te schakelen. Zo beperkt u dat anderen uw berichten inzien. Een andere quick fix is om u laptop te vergrendelen als u van uw werkplek gaat, al is dat in de huidige tijd natuurlijk minder relevant. Als u dit echter alleen doet om uw eigen geroddel af te schermen, is het misschien wel tijd om eens kritisch naar uzelf te kijken."



Ontslag

Ondanks dat vrouwen vaker online over collega’s roddelen dan mannen, zijn zij (47 procent) eerder dan hun mannelijke collega’s (36 procent) van plan het bedrijf te verlaten wanneer er sprake is van een roddelcultuur. Waar eerder vooral jonge vrouwen fervente roddelaars bleken te zijn, zegt maar liefst 55 procent van hen in het geval van een roddelcultuur open te staan voor een nieuwe uitdaging. Onder hun mannelijke leeftijdsgenoten bedraagt dit percentage slechts 26 procent. Baas: "Het is menselijk om af en toe je frustraties te ventileren tegen een collega. Zeker als u vanuit huis werkt, moet u soms even uw ei kwijt. Houd het echter professioneel. Niemand schiet er iets mee op wanneer u een negatieve sfeer alleen maar versterkt."