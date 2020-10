 Hamsterschaamte: Nederlander ontkent te hamsteren tijdens coronacrisis

Slechts een vijfde van de Nederlanders zegt producten zoals bloem, pasta en wc-papier te hebben ingeslagen tijdens piek van de coronacrisis - Bijna twee derde (61 procent) van de Nederlanders heeft tijdens de piek van de coronacrisis misgegrepen op bepaalde producten, omdat ze niet op voorraad waren. En dat terwijl slechts een vijfde van de Nederlanders zegt dat ze producten zoals bloem, pasta en wc-papier extra hebben ingeslagen tijdens de piek van de coronacrisis.



Dat blijkt uit onderzoek van Manhattan Associates. Het lijkt er dus op dat niet alle Nederlanders durven toe te geven dat ze producten hebben ingeslagen en last hebben van hamsterschaamte.



Minder bezoeken aan verschillende supermarkten

Uit hetzelfde onderzoek blijkt ook dat slechts vijftien procent van de Nederlanders bepaalde producten zoals pasta, bloem of wc-papier zou inslaan als er ooit weer een lockdown komt (waar het nu al op begint te lijken). Daarnaast geeft 44 procent van de ondervraagden aan dat ze tijdens de piek van de coronacrisis bij minder verschillende supermarkten boodschappen deden dan daarvoor.



Flexibiliteit

Volgens Pieter Van den Broecke, managing director Benelux en Duitsland bij Manhattan Associates, hebben we de afgelopen maanden wel gezien dat het vrijwel onmogelijk is om vooraf exact te voorspellen wat supermarkten en retailers staat te wachten. "Het enige dat we met zekerheid kunnen zeggen is dat bedrijven die voldoende flexibel zijn, snel en effectief kunnen reageren op de uitdagingen van de COVID-19 pandemie."



De juiste technologie

Een aantal supermarkten had in het begin van de lockdown moeite om de vraag bij te houden. Tegelijkertijd gooiden restaurants producten weg omdat ze bedorven waren door het gebrek aan klanten. "Het duurde even voordat alle systemen waren aangepast. Door in te spelen op het consumentengedrag en te beschikken over de juiste technologie in je supply chain, kun je op tijd signaleren welke producten populair zijn en hoe het ervoor staat met je voorraad. Iets wat niet alleen bij een mogelijke tweede lockdown, maar ook bij andere piekmomenten erg belangrijk is," aldus Van den Broecke. "Technologie die net zo flexibel en wendbaar is als uw klanten is eigenlijk een must in deze tijd. Zo kan het volledige bevoorradingsproces, van alle activiteiten in het distributiecentrum tot aan de levering in de winkel of bij mensen thuis, snel worden opgeschaald als dat nodig is."