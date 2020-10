 Nederlandse leidinggevenden onder hoogspanning tijdens COVID-19

Leidinggevenden twijfelden aan hun vermogen om leiding te geven tijdens de pandemie - Onderzoek van LinkedIn laat zien hoe Nederlandse C-level leidinggevenden omgaan met de uitdaging om hun organisatie door de pandemie te loodsen. Daaruit blijkt dat maar liefst 87 procent van de ondervraagde executives deze crisis als de meest uitdagende ervaring van hun carrière ervaart. De situatie zorgt bij leidinggevenden voor onzekerheid en twijfel: meer dan twee derde (69 procent) twijfelde tijdens deze periode aan zijn vermogen om leiding te geven.



Dat er geen handleiding voor leidinggevende klaar lag over hoe uw bedrijf te runnen tijdens deze crisis, blijkt ook uit het onderzoek van LinkedIn waarin 700+ C-level leidinggevenden in Europa ondervraagd werden, waaronder 100 Nederlandse leidinggevenden van bedrijven met 1.000+ werknemers en een jaaromzet van € 270+ miljoen.



Vertrouwen op intuïtie

Het gebrek aan kennis over hoe om te gaan met de crisis was één van de grootste uitdagingen: bijna driekwart (74 procent) van de Nederlandse leidinggevenden gaf aan daarmee te worstelen. Een derde zei dat ze voor het nemen van beslissingen vertrouwden op hun intuïtie. En die beslissingen waren niet gemakkelijk. Zo heeft van de ondervraagden 44 procent medewerkers tijdelijk moeten ontslaan of moeten vragen verlof op te nemen, moest 32 procent werknemers permanent ontslaan en heeft 55 procent werknemers gevraagd om in te stemmen met een loonsverlaging.

Arno Nienhuis, Director Talent Solutions LinkedIn Benelux: "Deze crisis heeft er ontegenzeggelijk voor gezorgd dat leidinggevenden voor de meest complexe uitdaging in hun carrière staan. Ze hebben beslissingen moeten nemen die een diepe impact hebben op de toekomst van hun personeel en ze hebben hun bedrijfsvoering op bijna dagelijks basis moeten aanpassen. Net als de overheid in maart van dit jaar zei, moesten ook leidinggevenden 100 procent van de beslissingen nemen met 50 procent van de kennis."



Schone schijn ophouden

De twijfels en het gebrek aan kennis hadden grote invloed op het geestelijk welzijn van de executives. 41 procent van de ondervraagden zegt dat leidinggeven in de pandemie een negatieve invloed had op zijn of haar geestelijke gezondheid. Velen verborgen hun eigen twijfels om het moreel hoog te houden, waarbij maar liefst 91 procent beschrijft dat ze de schijn ophielden richting hun medewerkers ondanks dat ze zelf niet optimistisch waren.



Zelfreflectie

Om beter te kunnen omgaan met de ingrijpende situatie, zochten de executives steun in hun eigen netwerk (40 procent) of bij een externe coach of begeleider (35 procent). Ook maakten ze gebruik van online scholing (42 procent) om hun leiderschapskills verder te ontwikkelen. COVID-19 heeft ook gezorgd voor reflectie bij de leidinggevenden. Zij leerden hoe waardevol het is om stil te staan bij de manier waarop u aan het roer van de organisatie staat. Niet voor niets zegt meer dan driekwart (79 procent) dat deze pandemie hen de kans heeft gegeven om na te denken over hun leiderschapsstijl.

Nienhuis: "Bijzonder genoeg biedt de crisis dus ook kansen. De tijd zal ons leren hoe we de impact terug gaan zien op de werkvloer. Ik verwacht dat veel leidinggevenden verder bouwen aan een toekomstbestendige organisatie met veel aandacht voor een veilige werkplek, een leercultuur om vaardigheden te blijven ontwikkelen en flexibiliteit om het moderne werken te faciliteren."