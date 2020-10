 Meer dan driekwart Europese betalingen contactloos tijdens coronapandemie

Nederland als vooroplopend land in betalingsverkeer net onder het gemiddelde - Niet alleen in Nederland, maar in heel Europa neemt zowel het aantal contactloze als e-commercebetalingen fors toe tijdens de coronapandemie, zo blijkt uit data van betalingstechnologiebedrijf Visa. In Europa gebeurt sinds juni meer dan 75 procent van de Visa-betalingen contactloos.



Ook in Nederland is een forse stijging te zien: in juni van dit jaar lag het aantal contactloze betalingen vijftien procent hoger dan een jaar eerder. Dit is een kleinere toename dan in een groot aantal andere Europese landen waar het aantal transacties steeg met meer dan twintig procent. Duitsland spant de kroon met een plus van 33 procent, gevolgd door onder meer Zweden (25 procent), Kroatië, Oostenrijk, Zwitserland en Griekenland (allen twintig procent).



Adoptie betaalmethodes

Nederland loopt in Europa voorop wat betreft de adoptie van nieuwe betaalmethodes. Toch is het volgens Daniel van Delft, Country Manager bij Visa Nederland, niet gek dat het aantal contactloze betalingen in Nederland minder hard stijgt dan in andere Europese landen. "Dit komt simpelweg omdat we contactloos betalen al voor de coronacrisis hebben omarmd. Aan het einde van 2019 was immers al 69 procent van alle Nederlandse elektronische betalingen aan de kassa contactloos, blijkt uit cijfers van de Betaalvereniging."

Het gemiddelde aankoopbedrag voor contactloze betalingen steeg in Nederland met bijna twintig procent in het afgelopen kwartaal. Daarnaast kreeg de online verkoop in veertien Europese landen tijdens de coronacrisis een enorme boost. Het aantal e-commercebetalingen nam fors toe met stijgingen van meer dan twintig procent ten opzichte van een jaar eerder. Griekenland en Roemenië spanden de kroon met een plus van 60 procent, gevolgd door Ierland (50 procent), Kroatië (40 procent) en Slowakije (35 procent).



Gedrag winkeliers

Dat winkeliers overgaan op andere manieren dan cash is belangrijker dan ooit. Uit een wereldwijde studie van Visa* blijkt dat consumenten nog strenger kijken naar de betaalmiddelen die winkeliers aanbieden. Bijna vier op de vijf (78 procent) hebben de manier waarop ze betalen aangepast: 49 procent betaalt online wanneer mogelijk en 46 procent betaalt minder met contant geld. Ook geeft bijna de helft (48 procent) van de consumenten aan dat ze niet zou winkelen in een winkel die alleen betaalmethoden aanbiedt waarvoor contact met een medewerker of apparaat nodig is.