 Zo krijgt u nog sneller betaald

Doe er alles aan om sneller betaald te krijgen - De aftrap van het nieuwe jaar staat traditiegetrouw in het teken van goede voornemens. Voor veel organisaties zou het een stuk prettiger zijn als sneller betalen daar één van is. Gelukkig nemen financieel managers verantwoordelijk voor de DSO van hun organisatie steeds meer maatregelen om hun liquiditeit te verbeteren.



Volgens de Barometer Betaalgedrag van Graydon betaalt het bedrijfsleven haar facturen na gemiddeld 39,5 dagen in het najaar van 2019. Dat is ruim een dag sneller dan in dezelfde periode van het jaar daarvoor. De bedrijfsinformatie-specialist verwacht bovendien ‘dat een verdere daling van het aantal dagen van uitstaande betalingen (DSO) mogelijk is’ zo zegt Graydon. Dat is een prima ontwikkeling want een goede cashflow is immers beter zakendoen en belangrijk voor broodnodige investeringen in de economie. Maar wat als economisch onzekere tijden het goede voornemen om sneller te betalen in de weg staan? "Steeds vaker maakt de inzet van slimme technologie het verschil in het verbeteren van de bedrijfscashflow. Ongeacht wat de economie dit jaar gaat doen, dit zijn in ieder geval de maatregelen die u als manager zelf kunt nemen om sneller betaald te krijgen, " adviseert Marieke Saeij, bestuurder van Onguard.



Slimme technologie

Waar veel bedrijven nog altijd een beroep doen op Excel sheets voor hun financiële administratie, is dat eigenlijk niet meer van deze tijd. Zo is diverse slimme en tegelijkertijd hele gebruiksvriendelijke technologie voorhanden die helpt bij het sneller innen van uitstaande rekeningen. Alleen al het digitaal factureren vanuit een eigen boekhoudsysteem scheelt enorm veel tijd. Bovendien kan de klant gelijk reageren plus bepalen hoe hij of zij de factuur wil ontvangen. Dat kan via sms, e-mail of zelfs app zijn. En inmiddels kunnen we met één klik ook heel eenvoudig locatie-onafhankelijk afrekenen.



Kredietwaardigheid

Het kan geen kwaad om de kredietwaardigheid van (nieuwe) klanten te controleren. Afhankelijk van de omvang van de opdracht en duur van de relatie, hoeft dat niet bij een eenmalige actie te blijven. Inmiddels zijn allerlei slimme tools beschikbaar die het hele jaar door blijven monitoren hoe het staat met de kredietwaardigheid van de klant. Dat voorkomt onaangename verrassingen.

Niet iedere betrokken manager heeft voldoende inzicht het profiel van de klant. Een goed inzicht houdt niet op bij het vaststellen van de kredietwaardigheid. De klant goed kennen, kan aanleiding geven om de ene klant anders te benaderen, dan de andere. Dat geldt bijvoorbeeld voor betalingstermijnen maar ook voor de manier van aanmanen. Veel zogeheten Fintech technologie helpt bij het op maat aanmanen. Volledig geautomatiseerd. Dat voorkomt veelal de route naar incassobureaus en deurwaarders.



Kredietverzekering

Mocht er onverhoopt toch sprake zijn van een te groot betalingsrisico, dan is een kredietverzekering geen overbodige luxe. Let er dan wel op dat kredietverzekeraars elke debiteur weer een andere veelal beperkte limiet toekennen. Dus wees ook van bewust van het feit dat een kredietverzekering niet zaligmakend is. Slimme technologie zorgt ervoor, dat u binnen afgesloten polissen blijft.

Uiteraard wil iedere creditmanager dat klanten zo snel mogelijk betalen. Met de juiste ‘order-to-cash’ aanpak en relevante klantgegevens heeft u zelf in ieder geval alles gedaan om dit goede voornemen voor 2020 waar te maken.