Hoe behoudt u medewerkers voor de organisatie? De combinatie van doorgroeimogelijkheden, een passend salaris en inspirerende collega’s essentieel voor werkgeluk - In dit artikel vertelt Wieneke Brandt, Product Director bij XpertHR, waarom werkgeluk van medewerkers zo belangrijk is. Zelfs als werknemers namelijk tevreden zijn, geeft 54 procent namelijk aan open te staan voor een andere baan.



Dit blijkt uit onderzoek van XpertHR onder 1038 werknemers. Ook schrijft 48 procent weleens een sollicitatiebrief onder werktijd, of passen ze hun LinkedIn-profiel aan. Hoewel enig verloop niet meteen problematisch hoeft te zijn, is het voor managers wel interessant om te weten waarom werknemers overwegen van baan te wisselen.



Genoeg uitdaging nog steeds het belangrijkst

De meest genoemde reden voor het zoeken naar een nieuwe baan is de drang naar ontwikkeling. Meer uitdaging in het werk staat daarom nog steeds op de eerste plaats (64 procent). Het binnenhalen van nieuwe werknemers is één ding, ervoor zorgen dat ze gemotiveerd blijven is een tweede. Om dat te bewerkstelligen is een doordacht ontwikkelingsplan essentieel. Zo’n plan omvat bijvoorbeeld concrete doelstellingen en doorgroeimogelijkheden binnen de organisatie. Het aanbieden van trainingen, een functie verder uitbreiden of de werknemer meer verantwoordelijkheid geven zijn ook onderdeel van het proces. Brandt: "Op deze manier zorgt u er als manager voor dat een werknemer altijd voldoende uitdaging heeft en daardoor minder geneigd is om te vertrekken."



Onderschat het salaris niet

Dat medewerkers de meeste waarde hechten aan voldoende uitdaging, betekent niet dat het salaris er niet langer toe doet. Het is namelijk nog steeds de tweede reden (60 procent) waarom werknemers willen verkassen. Wanneer zij met vrijwel dezelfde functie ergens anders meer kunnen verdienen, is de keus snel gemaakt. Onderschat daarom het belang van een rechtvaardig en passend salaris niet. Wanneer het salaris meegroeit met de ontwikkeling, zal de werknemer niet het gevoel hebben onderbetaald te worden. De behoefte om buiten de deur te kijken is dan minder aanwezig.



Liever een goede collega dan een verre vriend

Naast uitdaging en een goed salaris, maakt de werksfeer het plaatje compleet. Het niet overweg kunnen met de leidinggevende (vewertien procent) of met collega’s (twaalf procent) is voor werknemers namelijk de derde reden om hun huidige baan vaarwel te zeggen. Werknemers vinden een goede band met collega’s zelfs essentieel voor hun werkgeluk. Logisch, aangezien men vaak 40 uur in de week met hen te maken heeft. Een fijne onderlinge samenwerking komt de bedrijfsvoering ook altijd ten goede. Het is daarom zaak voor de manager om het teamverband te versterken.



Een gouden combinatie

In tijden waarin jobhoppen eerder regel is dan uitzondering en LinkedIn een bron van verleiding is voor werknemers, is het van belang voor managers om hun personeel binnenboord te houden. De combinatie van doorgroeimogelijkheden, een passend salaris en inspirerende collega’s is daarbij goud waard. Op deze manier blijven werknemers tevreden. Brandt: "Gelukkige werknemers zijn niet alleen minder geneigd om van baan te wisselen maar ook productiever, minder vaak ziek en ze werken beter samen. Reden genoeg voor managers om het werkgeluk altijd hoog op de agenda te hebben staan."

