40 procent vindt zijn/haar baan niet zinvol

Slechts zestien procent van de ontevreden werknemers is actief op zoek naar nieuwe baan - Uit onderzoek van de Reputatiefabriek blijkt dat twee op de vijf werknemers zijn of haar baan niet nuttig vindt en er daarom weinig tot geen vldoening uithaalt. Opvallend is dat maar zestien procent van de werknemers die niet tevreden is, actief op zoek is naar een andere baan.



Dit onderzoek is gehouden onder 1000 willekeurige, maar wel werkende, respondenten.

Zo’n twintig procent verveelt zich ook wel eens op werk. Deze werknemers vinden dat zij meer kennis en vaardigheden hebben dan nodig voor het huidige werk. ‘’Ik heb leuke collega’s, mijn leidinggevende is prima en ik werk in een prettige werkomgeving. Het is allemaal heel comfortabel en daarom blijf ik denk ik plakken. Maar uitdaging, dat mis ik al jaren," vertelt een respondent.



Werkgeluk

De respondenten geven aan zich zinvol te voelen als zij op hun werk hun kwaliteiten volledig kunnen inzetten, impact hebben en de mogelijkheid hebben om te groeien. Door het doen van zinvol werk denkt 52 procent van de respondenten meer plezier te hebben in hun werk, 45 procent denkt efficiënter te zijn in hun werk en 40 procent denkt zelfs over-all gelukkiger te zijn.



Vrijwilligerswerk

Zo’n 35 procent van de respondenten geeft aan vrijwilligerswerk te doen om zich toch zinvol te voelen. Zij hebben zich vrijwillig aangemeld en besteden gemiddeld zo’n 4,5 uur per week aan vrijwilligerswerk. Zij houden zich dan voornamelijk bezig met met het organiseren van activiteiten (55 procent), besturen (28 procent) en de administratie (achttien procent).