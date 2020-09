 Word uw eigen spindokter

Het spelen met de realiteit om aandacht te trekken via het beeldscherm is een nieuw vak waar we allemaal aan moeten geloven - Nu thuiswerken het nieuwe normaal is, wordt beϊnvloeden via het decor van de camera een spel dat u ook moet gaan leren. De Britse premier Johnson en zijn spindokters hebben afgelopen week onderschat hoe belangrijk de impressie is die u achterlaat als boeken als Fahrenheit 471, Betrayed, The Resistance an Exodus prominent deel uitmaken van het beeld tijdens een toespraak voor leerlingen.



Het hield de gemoederen in het Verenigd Koninkrijk dagen lang bezig. Was Johnson slachtoffer van een trol? Achteraf bleek dat de voormalige bibliothecaris een kritisch signaal wilde afgeven met het prominent tentoonstellen van deze boeken. "Het spelen met de realiteit om aandacht te trekken via het beeldscherm is een nieuw vak waar we allemaal aan moeten geloven. Dat is niet alleen wennen voor premiers en andere bestuurders maar ook voor elke manager die dag in dag uit in digitaal beeldoverleg zit," vertellen trendanalisten Sander Duivestein en Menno van Doorn van het Verkenningsinstituut Nieuwe Technologie (VINT) van IT-dienstverlener Sogeti.

Zo was het zelfs wennen voor de ervaren rijkste mannen ter wereld. De vier topmannen van Amazon, Google, Apple en Facebook staken onlangs voor hun eigen webcam tijdens een hoorzitting van het Amerikaanse Congres hun rechterhand omhoog en beloofden zo dat ze niets anders dan de waarheid zouden spreken. Het was een knap staaltje impressiemanagement van de bedrijven die gezamenlijk meer dan 4000 miljard dollar waard zijn. Niet alleen hun woorden, maar ook hun kleding en hun thuiskantoor-opstellingen speelden een belangrijke rol in de indruk die ze achterlieten. Van tevoren leek het een slecht idee om via video, in plaats van persoonlijk, te getuigen. Achteraf gezien werkte het in hun voordeel. Het feit dat ze op een televisiescherm te zien waren, verkleinde hen tot menselijke proporties en gaf de bestuurders alle ruimte om een bepaalde sfeer neer te zetten.



Onschuldig wit decor

Het gevolg was wel dat hun virtuele kantoorruimtes gesprek van de dag waren. Het befaamde Twitter account Room Rater dat sinds de uitbraak van de pandemie op een ludieke manier beelddecors beoordeelt, had direct zijn mening klaar. De kamer van Sundar Pichai, topman van Google, kwam als beste uit de bus en Mark Zuckerberg van Facebook kreeg een dikke onvoldoende omdat zijn videomeeting op een ‘gijzelingsvideo’ zou lijken door de lege witte ruimte. Wit is de kleur van de onschuld moet hij gedacht hebben.

Rommelzolders, speelgoed van de kinderen, een schilderij dat scheef hangt: het doet allemaal mee in het beeld dat u oproept. In zijn boek The Presentation of Self (1959) schrijft de befaamde socioloog Erving Goffman dat iedere ontmoeting gezien moet worden als een toneelspel. Hij onderscheidt een front stage, waar iemand een bepaalde rol speelt voor een publiek, en een backstage, alwaar iemand nagenoeg zijn ware zelf kan zijn zonder de aanwezigheid van een publiek.

"Onbewust zijn we allemaal bezig met hetgeen Goffman impressie management noemt. Continu regisseren we de indruk die we bij iemand achter willen laten. Voor het oog van de webcam wordt nu ook toneel gespeeld, alleen vervaagt digitale technologie de grens tussen front stage en backstage; het publiek komt bij de mensen thuis. De rol die we spelen en de indruk die we achterlaten wordt dus nog belangrijke," zegt Van Doorn.



Nieuwe decor tools

"Dat is ook een wijze les voor u op het moment dat u zich presenteert via beeld. Denken en handelen als een spindokter. Videovergaderingen, virtuele teambijeenkomsten en online presentaties bieden nieuwe beïnvloedingsmogelijkheden om de regie te voeren over uw eigen sfeer. Iedereen moet zich deze wereld eigen maken. Het simpelweg vervangen van een achtergrondje is niet langer voldoende. Met de Snap Cam van Snapchat kunt u bijvoorbeeld verschillende filters tijdens een videomeeting toepassen. Verouderen, verjongen of uzelf mooier maken. Het kan allemaal. Met FaceMoj en LoomieLive kunt u zich als een avatar voordoen en iemand anders zijn kan zelfs ook met de Avatarify app. Gratis apps als Mmhmm maken het mogelijk professionele presentaties te geven. Studiolampen en een groen scherm, die ook in TV-studio’s worden gebruikt, openen een wereld van ongekende beïnvloedingsmogelijkheden," vervolgt Duivestein.

"De spelregels van de manier waarop we met elkaar communiceren, samenwerken en zaken doen zijn door de coronacrisis blijvend veranderd. Het gaat niet langer om een leuke achtergrond, maar om hoe u zich in de voorgrond presenteert. Wees dus geen screen patato, maar pak de regie over uw eigen toneelspel," concluderen trendanalisten Duivestein en Van Doorn.