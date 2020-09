 Zakelijke Dienstverlening krimpt met zes procent in 2020

Sector herstelt in 2021, maar is nog lang niet terug op pre-corona niveau - De coronacrisis laat diepe sporen na in de zakelijke dienstverlening. Per segment lopen de gevolgen echter sterk uiteen. Door de sluiting van horeca, bedrijven en winkels krimpt de markt naar uitzendkrachten (-twaalf procent), schoonmakers (-vijf procent) en beveiligers (-vier procent) in 2020 flink, als gevolg van de acute vraaguitval in het tweede kwartaal.



Voor schoonmaak- en beveiligingsbedrijven wordt de vraaguitval versterkt door het thuiswerken en het uitblijven van evenementen. Ook organisatieadviesbureaus (-zes procent) voelen de pijn.

ABN AMRO verwacht dan ook dat de sector Zakelijke Dienstverlening als geheel in 2020 met zes procent zal krimpen, terwijl in 2021 slechts een gedeeltelijk herstel in het vooruitzicht ligt. Mede dankzij een relatief sterk herstel van de uitzendbranche (+vijf procent) zal de Zakelijke Dienstverlening in 2021 naar verwachting met drie procent groeien ten opzichte van een jaar eerder. De sector is hiermee echter nog lang niet op het niveau van vóór de coronacrisis.



Groei in advocatuur en accountancy vlakt af

De coronacrisis zal dit jaar minder gevolgen hebben voor de advocatuur (+twee procent) en accountancy (+twee procent). Op korte termijn kregen veel accountantskantoren juist meer werk, doordat zij advieswerk doen dat is gerelateerd aan de coronacrisis. Zo maakten zij overuren om bedrijven te ondersteunen bij de NOW-regeling. Toch kunnen ook zij zich op den duur niet onttrekken aan de economische teruggang en staat in 2021 een omzetdaling (-een procent) in het vooruitzicht. Advocaten kregen niet zozeer minder opdrachten, maar er was vooral sprake van een verschuiving van hun werkzaamheden. Vooral kantoren die zich richten op arbeidsrecht profiteerden hiervan. In de juridische dienstverlening komt de klap van de coronacrisis naar verwachting vertraagd. Dit komt vooral voort uit een dalende vraag en een grotere druk op de tarieven. In 2020 zal de groei in de advocatuur zal afvlakken; voor 2021 verwacht ABN AMRO een krimp van één procent.



Uitzendbranche aanjager voor herstel zakelijke dienstverlening

De krimp van de uitzendbranche is dit jaar sterker dan tijdens de financiële crisis in 2009. Toen was sprake van een omzetdaling van negen procent, terwijl ABN AMRO dit jaar rekent op een krimp van twaalf procent. "Het verschil met de vorige crisis heeft twee oorzaken. Zo zal de economie als geheel veel sterker krimpen dan in 2009. Daarnaast is het coronavirus nog steeds aanwezig, wat nu nog een rem zet op economische activiteiten," zegt Ingrid Laane, Sector Econoom Zakelijke Dienstverlening van ABN AMRO. "We verwachten dat de uitzendbranche de aanjager zal zijn van herstel van de zakelijke dienstverlening als geheel. Zo bevindt deze sector zich door de hoge werkloosheid, ruimere arbeidsmarkt en een economische groei van ruim twee procent in een goede uitgangsituatie. Dit vertaalt zich in 2021 een groeiverwachting van de uitzendbranche van vijf procent ten opzichte van een jaar eerder."



Het hele rapport is hier te downloaden.