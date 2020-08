 Inhoud zorgcollectiviteit op lange termijn belangrijker dan korting

Vitaliteit vraagt om gedegen langetermijnaanpak - Bij de keuze voor een zorgcollectiviteit via de werkgever is de premiekorting voor twee op de vijf werknemers níet de doorslaggevende factor. Zo’n 40 procent vindt andere voordelen belangrijker, zoals bijvoorbeeld aanvullende verzekeringen (33 procent). Dat blijkt uit een survey van Aon onder verzekerden.



De uitkomsten laten zien wat een collectieve zorgverzekering aantrekkelijk maakt. Niet alleen voor werkgever, maar zeker ook voor werknemers. Premiekorting wordt belangrijk gevonden, maar opvallender is de voorkeur voor aanvullende verzekeringen. Bijvoorbeeld het aanbieden van extra fysiotherapeutische behandelingen of tandartszorg in de zorgverzekering, de beschikbaarheid van een gezondheids- en vitaliteitscoach of ondersteuning bij mantelzorg. Die cijfers bieden perspectief voor werkgevers, zeker nu de korting op de collectieve zorgverzekering onder politieke druk staat en met ingang van 2020 is verlaagd tot maximaal 5 procent.



Investeren in en communiceren over preventie en vitaliteit

Een zorgverzekering is veel meer dan een secundaire arbeidsvoorwaarde. Zeker als er sprake is van een werkgeversbijdrage. Het is bij uitstek een manier om bij te dragen aan vitaliteit en preventie. Dit kan door maatwerkafspraken te maken met zorgverzekeraars en preventiebudgetten in te zetten. Bas van der Tuyn, Manager Health Solutions bij Aon, licht dit toe: "In de retailsector kampen medewerkers bijvoorbeeld met veel klachten als gevolg van fysiek zwaar werk, naast problematiek als diabetes, slaapproblemen en chronische ziekten. Medewerkers uit deze sector geven aan niet tot de pensioengerechtigde leeftijd te kunnen en willen doorwerken. Uit cijfers van TNO blijkt dat tien procent van hen niet aan de fysieke eisen van het werk kan voldoen. Extra aandacht binnen de zorgcollectiviteit voor fysiotherapievergoedingen, speciale programma’s met betrekking op diabetes, stoppen met roken en workshops over mentale problemen, verslavingsproblematiek en geldzorgen kan hier van toegevoegde waarde zijn. Deze investeringen betalen zich terug in de veerkracht van medewerkers."

Uit het onlangs verschenen rapport van Aon, Rising Resilience, blijkt dat er een grote rol is weggelegd voor de werkgever als het gaat om de communicatie over de voordelen van een zorgcollectiviteit. De meeste medewerkers blijven lang bij dezelfde zorgverzekeraar, totdat ze gewezen worden op de voordelen van een collectiviteit én de aanvullende diensten die hierbij door de werkgever beschikbaar worden gesteld. Het is daarom belangrijk om de aanvullende zorgafspraken goed vast te leggen en aan te bieden aan medewerkers.



Vitale medewerkers presteren beter, verzuimen minder en ze laten een hogere mate van betrokkenheid zien. Het blijkt zelfs dat de klanttevredenheid tot twaalf procent toeneemt wanneer in vitaliteit onder medewerkers geïnvesteerd wordt. "De aandacht voor vitaliteit moet verder gaan dan losse gezondheidsactiviteiten, zoals bijvoorbeeld fruit op het werk, een stappenteller of een werkplekonderzoek. Vitaliteitsacties lonen pas als er een gedegen aanpak onderligt met een visie en langetermijndoelstellingen, waar ook de collectieve zorgverzekering deel van uitmaakt. Dat is onze ervaring die wij dagelijks opdoen bij onze klanten. Denk bijvoorbeeld aan een vast zorgbudget per deelnemende medewerker of de inzet van gespecialiseerde vitaliteitscoaches. Ziekteverzuim kan zo echt voorkomen worden en de vitaliteit onder medewerkers gaat meetbaar omhoog," aldus Van der Tuyn.