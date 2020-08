 Beleidsmakers en techbedrijven moeten de digitale eengemaakte markt samen realiseren

Beleidsmakers en technologiebedrijven zouden hun krachten moeten bundelen - In 2015 maakte de Europese Unie plannen bekend voor een digitale eengemaakte markt (digital single market - DSM). Vijf jaar later blijkt echter dat de wet- en regelgeving van de EU-lidstaten nog altijd inconsistent en complex is. En dat staat economische groei in de weg, blijkt uit recent onderzoek in opdracht van Stripe.



Beleidsmakers en technologiebedrijven zouden hun krachten moeten bundelen. Daarmee zouden ze een economisch groeipotentieel van 100 miljard ontgrendelen en bijdragen aan een sterker verenigd Europa.

Om de economische waarde van de interneteconomie naar een hoger niveau te tillen was het streven om het speelveld voor online bedrijven op Europees niveau te nivelleren. Uit onderzoek in opdracht van Stripe onder 500 Europese online bedrijven blijkt echter dat er nog een lange weg te gaan is. Driekwart van de respondenten beschouwt de naleving van de regelgeving momenteel als een obstakel voor hun groei. Bovendien stelt 42 procent dat zij steeds meer moeite hebben om de compliancy te waarborgen.



Financiële gevolgen

Welke financiële gevolgen brengt dit met zich mee? Maar liefst 30 procent van de ondervraagde bedrijven stelden dat zij een hogere omzet kunnen realiseren als de Europese wet- en regelgeving en btw-regelingen vereenvoudigd worden. Ook heeft de huidige complexiteit direct invloed op hun internationale activiteiten. Bijna twee derde (64 procent) stelt dat zij in minimaal 10 lidstaten van de EU actief zouden zijn als er sprake was van sterker geharmoniseerde wetgeving in de regio. Als dat van toepassing is op alle B2C e-commercebedrijven in de EU, zou het online bruto nationaal product van de Europese Unie alleen al in dit marktsegment met ruim €100 miljard kunnen groeien.



Harmoniseren regelgeving

Het harmoniseren van de regelgeving van 27 landen met uiteenlopende politieke, juridische en economische culturen is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Toch is dit cruciaal voor het verdere succes van de digitale economie van de EU. Het gefragmenteerde regelgevingslandschap kost ondernemers overduidelijk kansen. Erger nog: slechts 33 procent van alle bedrijven heeft er volledig vertrouwen in dat ze volledig voldoen aan de eisen van de regelgeving in de landen waarin zij actief zijn. Driekwart zegt niet precies te weten welke regelgeving op hen van toepassing is. Een bijzonder alarmerend percentage, omdat non-compliance het voortbestaan van ondernemingen in gevaar kan brengen.



Nieuwe wetgeving voor digitale economie

De Europese Commissie voert inmiddels gesprekken over compleet nieuwe wetgeving voor de digitale economie. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat het net zo belangrijk is om na te gaan waar er ruimte is voor verdere harmonisatie van de bestaande wetgeving en de naleving daarvan als om in te spelen op technologische trends zoals artificial intelligence en cryptomunten, om de noodzaak voor harmonisatie te verzachten. Dit is zelfs nog belangrijker voor kleinere bedrijven met minder dan 100 werknemers die graag hun vleugels naar alle lidstaten van de EU zouden willen uitbreiden, maar daarbij worden gehinderd door de groeiende complexe regelgeving.



Voldoen aan richtlijnen

Technologie kan het makkelijker maken voor bedrijven om te voldoen aan richtlijnen van verschillende lidstaten. Zo kan de opkomst van ‘regtech’ (regelgevingstechnologie) een deel van de oplossing vertegenwoordigen. Maar liefst 70 procent van alle e-commercebedrijven maakt reeds gebruik van technologie voor het waarborgen van overeenstemming met de regelgeving. Helaas is het regtech-landschap sterk gefragmenteerd. De beschikbare tools zijn bovendien te landspecifiek. De leveranciers van deze technologie moeten nog een hoop werk verrichten om geïntegreerde oplossingen af te kunnen leveren voor alle landen en sectoren. Dit zou het startup-landschap in de EU een welkome nieuwe impuls kunnen geven.



Ontgrendelen groeipotentieel

Maar uiteraard moet de hoop niet puur op technologie worden gevestigd. Harmonisering van de nationale regelgeving vormt de sleutel tot het ontgrendelen van het groeipotentieel van de Europese digitale economie. Beleidsmakers zouden voortdurend naar dit doel moeten toewerken. Een voorbeeld van een regelgevingsgebied waar een constructieve samenwerking tussen beleidsmakers en technologiebedrijven al gaande is, is digitale identiteitsverificatie, waar het zowel een geharmoniseerd regelgevingskader als technologische instrumenten nodig heeft om resultaten te bereiken.

Nu Europese markten langzaam maar zeker uit de lockdown komen, is het echt hoog tijd voor de introductie van pan-Europese oplossingen en richtlijnen. Die zijn nodig om miljoenen Europese bedrijven te ondersteunen en Europa optimaal te verenigen.