 Trend zet door: grote concerns die omvallen

Grote concerns sleuren vaak heel wat leveranciers mee in val - Grote bedrijven die omvallen: afgelopen kwartaal verdubbelde het aantal (in vergelijking met het tweede l van 2019). De grafiek van grote faillissementen laat sinds 2017 een stijgende lijn zien. Deze trend zet wereldwijd versneld door. Dat blijkt uit onderzoek van kredietverzekeraar Euler Hermes.



"Een zorgwekkende ontwikkeling. Omdat grote concerns doorgaans een flink netwerk aan leveranciers meesleuren in hun val. En ook omdat het gemiddelde bedrag dat met de grote faillissementen gemoeid is, steeds hoger uitvalt," zegt Johan Geeroms, Risk Director bij Euler Hermes Nederland.



Ruim €100 miljard omzet

Wereldwijd gingen er in het tweede kwartaal bijna 150 grote bedrijven (omzet hoger dan €50 miljoen) failliet. Het gaat om een stijging van +70 bedrijven in vergelijking met Q1 2020 (+ 91 procent q / q) en +73 in vergelijking met Q2 van vorig jaar (+99 procent y / y). De cumulatieve omzet van insolvente grote bedrijven steeg tot €106,9 miljard (+ 155 procent q / q en + 138 procent y / y).

West-Europa laat de grootste stijging zien. Geeroms: "Het is belangrijk dat ondernemers, ook in landen als Nederland en Duitsland, ervan doordrongen zijn dat de allergrootste bedrijven om kunnen vallen. Ze wanen zich ten onrechte veilig als ze zakendoen met grote namen. Veel grote bedrijven houden zich staande dankzij gratis geld. In de vorm van overheidssteun of gratis leningen. Maar dat houdt een keer op."

Volgens Geeroms is er een uitdijend proces van zombificatie gaande: "Steeds meer bedrijven kunnen hun eigen broek niet meer ophouden. Aan de buitenkant zie je er niks van, maar financieel liggen ze aan het infuus. Als overheden de steunmaatregelen gaan terugschroeven, centrale banken de verruiming inperken en de werkloosheid sterk oploopt, dan verwacht ik een ingrijpende shake out van zwakke broeders." Kwetsbare sectoren zijn volgens Euler Hermes transport, retail, automotive, bouw, entertainment, horeca en zakelijke dienstverlening.



Meer aan de hand dan alleen corona

Volgens Geeroms is het te gemakkelijk om alleen naar corona te wijzen. "Onderliggend is er vaak meer aan de hand. Dat kan een breed scala aan knelpunten zijn: van schuldenlast en overcapaciteit tot digitale disruptie en cyclische blootstelling, van gebrek aan productontwikkeling tot het zoeken van nieuwe markten. Corona verergert de problemen. Daar bovenop speelt ook nog eens de Brexit, toenemend protectionisme en de handelsoorlog tussen China en de VS. Genoeg redenen voor ondernemers om behoedzaam te zijn."