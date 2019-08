  Wereldwijde faillissementen stijgen nog sneller dan verwacht

Noord-Amerika wereldwijd koploper met stijging van drie procent - Wereldwijd begint de aanhoudende onzekerheid over de wereldhandel steeds meer haar tol te eisen. Zo stijgt het aantal faillissementen dit jaar met 2,8 procent sneller dan verwacht.



Dat voorspelt Atradius in haar faillissementsvooruitzichten voor 2019. Noord-Amerika is koploper (+3,2 procent) en streeft hierbij West-Europa (+2,7 procent) voorbij. In Azië-Pacific wordt voor het eerst sinds 2009 eveneens een significante stijging (+1,8 procent) verwacht. Ook in Nederland ligt een aanzienlijke toename van het aantal faillissementen in het vooruitzicht (+3,0 procent). In ons land wordt vooral de industrie getroffen, mede als gevolg van de krimp van de Duitse economie.



Noord-Amerika nieuwe koploper

Terwijl de stijging van het aantal wereldwijde faillissementen in het eerste halfjaar van 2019 vooral werd gedreven door West-Europa, is nu Noord-Amerika wereldwijd koploper. Hier eisen de handelsspanningen met China steeds meer hun tol en stijgt het aantal faillissementen voor het eerst sinds 2010. Zo heeft de Amerikaanse regering de druk in de handelsoorlog met China eerder deze zomer nog verder opgevoerd door de importtarieven voor een aantal Chinese producten van 10 naar 25 procent te verhogen. En recent zijn importheffingen van vijftien procent op Chinese importgoederen ter waarde van 300 miljard dollar aangekondigd. Atradius verwacht dat de negatieve gevolgen hiervan steeds sterker voelbaar worden en de opwaartse trend van het aantal faillissementen zich ook in 2020 zal voortzetten. Veel Amerikaanse bedrijven, vooral in de kwetsbare retail sector, zullen hierdoor worden getroffen. Atradius verwacht in de VS in 2020 dan ook een verdere stijging van het aantal faillissementen met twee procent.

"Het aantal faillissementen blijft wereldwijd stijgen. Het is gezien de toenemende spanningen met China een teken aan de wand dat de VS de positie als koploper van de eurozone heeft overgenomen. Het is daarnaast zorgwekkend dat ook in Azië- Pacific sprake is van een trendbreuk. In deze regio neemt het aantal faillissementen voor het eerst sinds tien jaar toe. Ook in Europa zijn de effecten van de wereldwijde groeivertraging voelbaar. Mede als gevolg van de economische krimp in Duitsland lijkt het dan ook onvermijdelijk dat het aantal faillissementen ook in Nederland zal stijgen. De kans dat dit beeld verder verslechtert in de komende periode is daarbij aanzienlijk," zegt John Lorié, hoofdeconoom van Atradius.



Verenigd Koninkrijk aan top in West-Europa

Terwijl in West-Europa het aantal faillissementen in 2019 met 2,7 procent zal toenemen, wordt in 2020 een stijging van 0,7 procent verwacht. De wereldwijde groeivertraging, de handelsspanningen tussen de VS en China en de risico’s van een no-deal brexit zijn de belangrijkste oorzaken. Het Verenigd Koninkrijk valt in Europa het meest uit de toon. Jaar-op-jaar is het aantal faillissementen in het eerste halfjaar van 2019 hier met maar liefst 8,9 procent toegenomen. Hiermee kent het land de hoogste stijging in faillissementscijfers van West-Europa. De prognose valt nog hoger uit: +tien procent in 2019. En daarbij wordt nog steeds uitgegaan van brexit met een deal. Ook Italië bevindt zich nog steeds in de gevarenzone. Atradius verwacht dat het aantal faillissementen met vier procent zal stijgen nu de Italiaanse economie verder dreigt te stagneren. De economie is extra kwetsbaar nu de regering als gevolg van spanningen onder de coalitiepartners is gevallen. Tegelijkertijd staat de groei in Duitsland sterk onder druk. De economische groei is van 1,5 procent in 2018 gedaald naar 0,9 procent in 2019, met name als gevolg van een productiedaling in de industriële sector. Zo presteert met name de automotive sector in Duitsland slecht. Atradius verwacht dat het aantal faillissementen in Duitsland dit jaar met een procent zal stijgen, waarna dit in 2020 zal stabiliseren.



Nederlandse faillissementen stijgen met drie procent

Ook de Nederlandse industrie heeft te maken met tegenwind en een stijging van het aantal faillissementen is volgens Atradius onvermijdelijk. In het tweede kwartaal van 2019 kromp de industrie als gevolg van de wereldwijde groeivertraging en de ontwikkelingen in Duitsland met 1,3 procent in vergelijking met vorig jaar. Dit is de scherpste daling in vijf jaar. Atradius verwacht dat het aantal faillissementen in Nederland na jaren van sterke dalingen in de komende jaren weer zal toenemen: in 2019 met drie procent en in 2020 met een procent.

Lorié besluit: "Het economische klimaat is onmiskenbaar verslechterd, maar er zijn nog steeds kansen. Hoewel de export en investeringen teruglopen, wordt in verschillende landen, waaronder Nederland en Duitsland, de groei wel ondersteund door een robuuste binnenlandse vraag. Ook wordt het consumentenvertrouwen in ons land ondersteund door een sterke arbeidsmarkt en stijgende koopkracht. Maar de risico’s zijn duidelijk toegenomen."