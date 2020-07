 Sprankje hoop in het grensgebied

Zijn uw baankansen groter bij de buren? - Ondanks de coronacrisis biedt de Nederlands-Duitse arbeidsmarkt nog kansen. Dat blijkt uit inschattingen van het UWV, de Duitse Agentur für Arbeit, bedrijven en EU-projecten. Het GrensInfoPunt van de Euregio Rijn-Waal in Kleve (D) helpt ondernemers, (potentiële) grensgangers en studenten op weg in het buurland.



"Op de arbeidsmarkt is regionaal sprake van grote verschillen. Er zijn nog steeds branches waarin men hard op zoek is naar personeel, met name in de handel, in de levensmiddelenindustrie, in de transport- en logistieke sector en in andere bedrijfstakken waarin bevoorrading een rol speelt," zegt Sophie Niebergall, EURES-adviseur bij de Agentur für Arbeit in Kleve. Bedrijven waar de zaken nog steeds goed gaan, hebben nu de kans om het dringende noodzakelijke vakkundige personeel te vinden.



Regionaal verschillend

Michael Stock en Stefanie Rösing van het UWV bevestigen dit beeld. "Ook in Nederland zijn de gevolgen van de crisis regionaal heel verschillend. In Nijmegen en omgeving zijn bijvoorbeeld veel meer mensen werkzaam in de gezondheidszorg dan gemiddeld in Nederland. Daarom is de regio ook minder hard getroffen." In de Achterhoek daarentegen houden groeiende branches als de gezondheidszorg en probleemsectoren als de maakindustrie elkaar in evenwicht. Daarom is deze regio harder geraakt door de crisis. In alle branches zijn echter uitzendkrachten en tijdelijk personeel het kind van de rekening. "Als eerste maatregel tijdens de crisis namen werkgevers afscheid van personeel met een uitzend- of tijdelijk contact," aldus Stock. In drie branches verwachten de arbeidsmarktexperts echter groei: in de gezondheidszorg, bij overheidsinstanties en bij post- en koeriersdiensten.



Medewerkers gezocht

Hoe is de situatie bij bedrijven? "Onze groeiplannen blijven overeind. Daarom zijn we voor alle afdelingen continu op zoek naar nieuwe medewerkers, open sollicitaties zijn welkom", aldus Ramon Janssen, directeur van AVG. Het bedrijf is gespecialiseerd in grond-, weg- en waterbouw, de aanleg van rioolstelsels, transport, explosievenopsporing en betonproductie, en heeft naast het hoofdkantoor in Heijen meerdere vestigingen in Nederland en in de Duitse plaatsen Goch en Duisburg. Opdrachtgevers zijn overheidsinstellingen, bouwbedrijven en projectontwikkelaars. Grensoverschrijdend werken is vast verankerd in het dna van het bedrijf. Ook andere bedrijven die in Nederland en Duitsland actief zijn op het gebied van bouw, metaalverwerking of brandveiligheid hebben vacatures, zo leert een blik op de websites.

Dat er nog mogelijkheden zijn, bevestigt ook Klaus Verburg van het Euregioproject ‘Perspectief 360°’ (voorheen ‘Grenzen bewegen’): "Ondanks de coronapandemie zijn we erin geslaagd om arbeidskrachten te plaatsen." Het project biedt langdurig werklozen uit beide landen een nieuw perspectief op de grensoverschrijdende arbeidsmarkt. Er worden taal-, cultuur- en sollicitatietrainingen georganiseerd en stageplaatsen bij bedrijven geregeld.



Advies

Wie wil uitzoeken hoe zijn baankansen in het buurland eruitzien, kan bij het GrensInfoPunt van de Euregio Rijn-Waal informatie inwinnen over de randvoorwaarden. "Wij geven informatie over alle aspecten rondom werken, studeren en wonen in het buurland", benadrukt adviseur Carola Schroer. Samen met de specialisten van de UWV’s, sociale verzekeringen en belastingdiensten uit beide landen verstrekt het GrensInfoPunt uitgebreid advies.