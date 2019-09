 Toenemend aantal zoekopdrachten naar banen in Polen vanuit Nederland

Nederlandse banen in trek bij Duitsers - Vanuit Nederland wordt in toenemende mate gezocht naar een baan in Polen. Uit cijfers van Indeed blijkt dat dergelijke zoekopdrachten het afgelopen jaar zijn gestegen. Tegelijkertijd is de populariteit van Nederland als werkland voor Duitsers toegenomen.



Bijna veertien procent van alle zoekopdrachten naar banen over de grens gaat naar Polen. Het land neemt hiermee de tweede plek in op de ranglijst, na de Verenigde Staten. Het aandeel zoekopdrachten naar Poolse banen is hiermee afgelopen jaar met 2,5 procentpunt gestegen. Aangezien het om vacatures in het Pools gaat, is het aannemelijk dat het hierbij vooral om werknemers van Poolse afkomst gaat.

Volgens het CBS worden bijna 180.000 betaalde banen in Nederland op dit moment ingevuld door Poolse werknemers, die ook tot de laagst betaalde krachten behoren. "De economie van Polen groeit al jaren bovengemiddeld," zegt Sander Poos, Managing Director Benelux bij Indeed. "De werkloosheid daalt en de lonen stijgen. Polen hoeven werkgelegenheid niet meer perse in het buitenland te zoeken." Een groot deel van de Poolse werknemers is werkzaam in de zakelijke dienstverlening, waar uitzendbureaus de belangrijkste werkgevers zijn. Hetzelfde geldt voor de landbouwsector. "Met op termijn mogelijke implicaties voor deze sectoren als het gaat om het invullen van vacatures."



Verenigde Staten onverminderd populair

De meeste uitgaande zoekopdrachten gaan naar de Verenigde Staten. Het land neemt bijna achttien procent van het totaal aantal zoekopdrachten vanuit Nederland naar vacatures over de grens voor zijn rekening. Ondanks een teruggang van ruim vijf procentpunt blijft het de nummer één. Het meest wordt er gezocht op stagevacatures (bijna twintig procent), gevolgd door frontend-developer (tien procent) en datascientist (negen procent). Poos: "De VS blijft voor veel Nederlanders The land of dreams. Omdat de meeste Nederlanders goed Engels spreken en de Nederlandse cultuur relatief veel op die van de VS lijkt, passen ze zich ook snel aan in het land." Ook andersom zoeken aardig wat mensen vanuit de VS naar een baan in Nederland. Het gaat om vijf procent van het totaal inkomende zoekopdrachten. Hiermee staat de VS op de vierde plek, achter respectievelijk Duitsland, België en Groot-Brittannië.



Nederland steeds aantrekkelijker voor Duitsers

De interesse van Duitse werkzoekenden voor banen in Nederland is het afgelopen jaar toegenomen. Het land staat bovenaan als het gaat om buitenlandse zoekopdrachten op de Nederlandse website van Indeed. Duitsland neemt ruim zestien procent voor zijn rekening, een stijging van bijna twee procentpunt. België is tweede, met ruim vijftien procent van het buitenlandse zoekvolume, gevolgd door Groot-Brittannië (ruim elf procent). "Nederlands is voor Duitsers een relatief gemakkelijke vreemde taal om te leren," zegt Poos. "Daarnaast voelen veel Duitsers zich thuis in de Nederlandse cultuur. Andersom worden Duitse werknemers gewaardeerd in Nederland, onder meer om hun opleidingsniveau en werkmentaliteit."