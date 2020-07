 Bedrijfseconomisch ontslag: wat nu?

Neem de vele vraagtekens rondom bedrijfseconomische ontslagen weg - Het is natuurlijk nooit leuk om aan een werknemer te moeten vertellen dat de samenwerking wordt beëindigd. Ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen, zoals nu in coronatijd, brengt de nodige vragen met zich mee. Zeker met de huidige NOW-subsidie en de toetsing vanuit het UWV, kom u als werkgever al gauw in een complexe positie terecht.



Wanneer het proces van bedrijfseconomisch ontslag voor alle partijen duidelijk is, verloopt het noodgedwongen beëindigen van een arbeidsovereenkomst ook soepeler. Met dat in het achterhoofd deelt Ralph Koks, manager Tax & Legal bij SD Worx, een aantal tips om meer inzicht te geven.



1. Bekijk de interne mogelijkheden

Voordat een ontslagprocedure in gang wordt gezet, is het van belang om eerst naar mogelijkheden binnen het bedrijf te kijken. Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen moet er sprake zijn van het structureel vervallen van arbeidsplaatsen. Verder heeft de werkgever geen mogelijkheden tot herplaatsing in een andere passende functie, ook niet met scholing. Wanneer die mogelijkheid er nog wel is, geeft UWV geen toestemming voor de opzegging.



2. Vraag een adviesgesprek aan met een jurist

Ongeacht op welk moment in het proces je je bevindt, je kunt altijd een adviesgesprek met een arbeidsjurist aanvragen. Tijdens zo’n gesprek kunt u vragen stellen aan een expert, die specifiek voor uw bedrijf en situatie van toepassing zijn. Zo ontvangt u een gericht en passend antwoord. Niet alleen neemt dit eventuele onzekerheden weg; het wordt hierdoor ook mogelijk om alle betrokkenen op een heldere wijze mee te nemen in de gehele ontslagprocedure.



3. Let op uw NOW-subsidie

Het kan voorkomen dat u een beroep moet doen, of hebt gedaan, op de NOW-subsidie wegens substantieel omzetverlies. Deze tegemoetkoming in de loonkosten maakt het voor werkgevers mogelijk om werknemers zoveel mogelijk in dienst te houden voor de uren die zij eerder werkten. Moet u toch gaan reorganiseren, omdat de vooruitzichten op de langere termijn slecht blijven, bekijk dan op voorhand de mogelijke gevolgen voor de subsidie. Wanneer u een ontslagaanvraag bij het UWV indient, zal deze uiteindelijk leiden tot een vermindering van de gehele subsidie en mogelijk zelfs een boete.



4. Schakel een expert in en doe het samen

Een ontslagprocedure is een ingewikkeld proces. Wanneer u niet weet hoe u dit het beste kunt aanpakken, of als u door alle bomen het bos niet meer ziet, is het inhuren van een expert een passende optie. Zo kunt u verschillende onderdelen of zelfs het gehele proces uitbesteden. De jurist staat u bij van begin tot eind. Zo kan deze expert de UWV-procedure in gang zetten, maar bijvoorbeeld ook de ontslaggesprekken voeren.

Koks: "Voor iedereen zijn het onzekere tijden. Daarom is het van belang om de vele vraagtekens rondom bedrijfseconomische ontslagen weg te nemen. Op die manier wordt het voor iedere partij glashelder, weten alle partijen wat hun rechten zijn en wat ze uiteindelijk kunnen verwachten."