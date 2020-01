 Checklist:ontslag bij disfunctioneren

Aan een ontslag om reden van disfunctioneren worden strenge eisen gesteld - De wet kent slechts een beperkt aantal redenen waarom een werknemer tegen zijn wil kan worden ontslagen. Eén van die redenen is het niet goed functioneren (disfunctioneren) van werknemer. In de wet ( artikel 7: 669 lid 3 sub d ) wordt het disfunctioneren omschreven als de ongeschiktheid van werknemer tot het verrichten van de bedongen arbeid.



Aan een ontslag om reden van disfunctioneren worden strenge eisen gesteld. Vaststellingsovereenkomst.org stelde de volgende eisen op waaraan een ontslag om reden van disfunctioneren dient te voldoen.

Aantonen disfunctioneren: werkgever moet aannemelijk maken aan welke eisen de werknemer in zijn functie dient te voldoen en dat werknemer ter zake structureel tekort schiet. Werknemer kan eventueel proberen tegenbewijs te leveren, bijvoorbeeld via getuigen. De ongeschiktheid ( het disfunctioneren ) mag niet het gevolg zijn van ziekte of gebreken van de werknemer: het is uiteraard onredelijk om werknemer te ontslaan als zijn mindere functioneren verband houdt met ziekte of een gebrek. Zo kan van een werknemer met een hernia niet verwacht worden dat hij zware dozen tilt. Werkgever moet werknemer tijdig in kennis stellen van het onvoldoende functioneren: de werknemer mag niet plotseling met ontslag worden geconfronteerd, terwijl hij nooit aanwijzingen heeft gehad dat zijn presteren onder de maat was. Werkgever moet tijdig aan de bel trekken! Werkgever moet werknemer voldoende in de gelegenheid stellen het functioneren te verbeteren: dit is vaak de lastigste voorwaarde waaraan werkgever dient te voldoen. Er moet een gedegen ‘verbetertraject’ worden doorlopen. Aan een verbetertraject worden stevige eisen gesteld. Het disfunctioneren mag niet het gevolg zijn van onvoldoende zorg van de werkgever voor scholing of de arbeidsomstandigheden: denk bijvoorbeeld aan een boekhouder die zich onvoldoende kan concentreren vanwege het ontbreken van een rustige werkruimte. Of de fiscalist die onvoldoende wordt bijgeschoold bij veranderende wetgeving. Herplaatsing: als een werknemer niet goed functioneert dient werkgever eerst te onderzoeken of werknemer in een andere functie kan worden herplaatst. Pas als herplaatsing in een passende functie niet mogelijk is, is ontslag mogelijk. Geen opzegverbod: ten aanzien van zieke of zwangere werknemers geldt een zogeheten ‘opzegverbod’. Een zieke werknemer wordt daarmee beschermd tegen ontslag, echter als het onvoldoende functioneren aantoonbaar niets te maken heeft met de ziekte kan er toch een einde komen aan de arbeidsovereenkomst. Is aan alle bovenstaande voorwaarden voldaan, dan kan werkgever met succes ontbinding van de arbeidsovereenkomst vragen bij de kantonrechter. Uiteraard kan het dienstverband ook worden beëindigd met wederzijds goedvinden.