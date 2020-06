 Twee derde van de Europese organisaties maakt actief gebruik van kunstmatige intelligentie

...of is hiermee aan het testen - Interxion maakt de resultaten bekend van een onderzoek naar het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) in Europa. Hieruit blijkt onder andere dat bijna twee derde van de ondernemingen (61,7 procent) actief gebruik maakt van een vorm van AI, of hiermee aan het testen is.



Hoewel de aanpak per sector verschilt, is het voor ondernemingen nog steeds van cruciaal belang om hun IT-omgevingen te optimaliseren voor optimale implementatie.

Voor het onderzoek zijn 2100 IT-beslissers van organisaties uit acht Europese landen ondervraagd. De respondenten zijn werkzaam in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Nederland, Oostenrijk, Zwitserland, Denemarken en Zweden.

Uit de resultaten blijkt dat de routekaarten voor AI-implementaties in de komende twee jaar concreet zijn uitgestippeld. In 2022 is 32,5 procent van de ondernemingen voornemens om AI te gebruiken in een operationele toepassing. Daarnaast verwacht nog eens 18,1 procent verschillende AI-toepassingen te gaan gebruiken. Ongeveer een derde (31,1 procent) geeft aan te zullen gaan testen met AI in hun organisaties.



Groeiende belangstelling

"Naarmate de samenleving steeds verder digitaliseert, groeit de belangstelling voor AI," aldus Giuliano Di Vitantonio, chief marketing and strategy officer bij Interxion, onderdeel van Digital Realty. "De AI-revolutie is ontstaan doordat de techniek processen weet te automatiseren, nieuwe strategische inzichten kan opleveren, innovatie laat versnellen en de ervaringen van klanten verbetert, en Europese organisaties beginnen toepassingsvormen in toenemende mate te adopteren. Naarmate het gebruik van AI-toepassingen groeit, groeit ook het belang van een adequate infrastructuur. Die is cruciaal om dergelijke applicaties naar behoren te blijven ondersteunen".



Infrastructuur

Uit het onderzoek blijkt verder dat de infrastructuurvereisten voor een succesvolle implementatie van AI-toepassingen verschilt per industrie. Europese organisaties die actief zijn in de financiële sector, de energiesector en de gezondheidszorg richten zich bijvoorbeeld veel meer op interne oplossingen of samenwerking met regionale aanbieders (40,6 procent), terwijl de verwerkende industrie (41,6 procent) gebruik maakt van de producten van de publieke cloudproviders.

Hoewel de benadering per industrie verschilt, is het duidelijk dat het optimaliseren van de infrastructuur van universeel, en cruciaal belang is. Besluitvormers zijn op zoek naar infrastructuuroplossingen waarmee de belangrijkste knelpunten voor adoptie worden opgelost. Hierbij valt te denken aan onberekenbare kosten, beschikbaarheid van geoptimaliseerde IT-apparatuur en van ervaren personeel. Colocatiefaciliteiten zoals die van Interxion bieden ondernemingen de mogelijkheid om de kosten te beheren en tegelijkertijd de krachtige infrastructuur te leveren die nodig is om AI grootschalig in te zetten.

"De enorme rekenkracht die vereist is voor AI trainings- en rekenmodellen, wordt gegenereerd in ultramoderne faciliteiten die op het gebied van stroom- en koelcapaciteit zijn geoptimaliseerd. De meeste organisaties zijn er niet op ingericht om zulke faciliteiten zelfstandig te bouwen en beheren. Daarom maken steeds meer organisaties gebruik van colocatie-datacenters van derden, zoals die van Interxion," aldus Di Vitantonio.