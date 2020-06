 Feedbackcultuur door thuiswerken significant toegenomen

Data van intuo by Unit4 onthult invloed van thuiswerken op bedrijfscultuur - Thuiswerken heeft een positieve invloed op de bedrijfscultuur, dat blijkt uit een analyse van intuo by Unit4 onder 29.197 gebruikers van hun talent enablement platform. Hoewel medewerkers elkaar minder zien, scoren company alignment en feedback nu significant hoger: de scores namen met respectievelijk zes en acht procent toe.



De data van intuo by Unit4 toont met name positieve inzichten in het klimaat op 'de werkvloer'. Maar liefst 8 procent van de werknemers heeft gedurende de intelligente lockdown meer feedback ontvangen dan in de periode daarvoor. Daarnaast is de company alignment, het hebben van éénzelfde doel binnen de organisatie, met vijf procent toegenomen. Het gevoel van erkenning steeg zelfs met zes procent. Tegelijkertijd is de relatie met collega’s met vier procent gedaald.



Fysieke afstand mogelijke verklaring

De fysieke afstand tussen collega’s is een voordehand liggende verklaring voor de toegenomen hoeveelheid feedback tussen medewerkers en leidinggevenden. Waar feedback voorheen ‘offline’ plaatsvond, heeft zich dit nu naar een online platform verplaatst. Deze toegenomen mate van feedback heeft mogelijk ook een positieve invloed op de company alignment, doordat medewerkers vaker actief worden betrokken bij hun ontwikkeling en het bedrijfsdoel. Een nadelig effect van de fysieke afstand tussen werknemers is wel dat dit leidt tot een verminderde relatie met collega’s.



Veranderde bedrijfscultuur

"Werknemers en leidinggevenden hebben zich in een razendsnel tempo weten aan te passen aan het ‘nieuwe normaal’. De data van ons talent enablement platform biedt daarvoor interessante inzichten", vertelt Tim Clauwaert, CEO van intuo by Unit4. "Zo ziet u een verandering in de bedrijfscultuur: feedback en erkenning zijn structurele onderdelen van deze nieuwe werkwijze. Onze verwachting is dat deze trend zal voortzetten en digitaal performance management hierin een nog grotere rol gaat spelen."