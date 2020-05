 Vier adviezen die organisaties tijdens en na corona-crisis laten excelleren

Stel purpose, transparantie, digitale kansen, nieuwe samenwerkingen en inclusieve besturen voorop - De ontwrichtende werking van het corona-virus is ongekend. Heidrick & Struggles deelt vier adviezen om tijdens en na deze crisis te excelleren. Dat lukt door te focussen op purpose en transparantie, in te zetten op de kansen op digitaal vlak, uitzonderlijke samenwerkingen te realiseren en een inclusief bestuur vorm te geven.



Jamie Page, managing partner in Nederland voor Heidrick & Struggles: "De manier waarop bestuurders omgaan met deze crisis is bepalend voor toekomstig succes. De onderstaande vier vertrekpunten helpen bestuurders hun organisatie door deze turbulente tijden te begeleiden en naar ‘het nieuwe normaal’ toe te werken. Zo kunnen ze uiteindelijk een voorsprong op hun concurrentie nemen en groei realiseren."



Focus op purpose en transparantie, kansen op digitaal vlak realiseren

"Veel bedrijven zijn actief in verschillende landen, terwijl elk land de coronacrisis op een andere manier managet. Daardoor maken bedrijven zelf afwegingen wat ze redelijk vinden voor hun werknemers en aandeelhouders. Door bij elke afweging de purpose in oogschouw te nemen, worden lastige keuzes tijdens deze crisis gemakkelijker. Handelend vanuit hun purpose, zetten veel bedrijven (financiële) middelen in om het virus (of de effecten ervan) te bestrijden. Leiders die de gevolgen van de crisis voor hun business transparant communiceren, blijken daarbij succesvoller," aldus Page.

"Doordat bestuurders vanuit huis werken, verlopen veel meetings digitaal. Versnel de kansen die er liggen op digitaal vlak, zodat leiderschapsteams efficiënter kunnen werken." Bovenal geeft het digitaal samenwerken bestuurders meer inzicht in en ervaring met de digitale transformatie en customer experience, waardoor ze beter kunnen versnellen op digitaal vlak.



Uitzonderlijke samenwerkingen en een inclusief bestuur

De afgelopen tijd zijn er niet voor de hand liggende samenwerkingen gesloten, bijvoorbeeld zoals die tussen het RIVM en Cybersprint, een cybersecurity-startup die COVID-19-malware bij ziekenhuizen ontdekte. "Door dit soort onverwachte samenwerkingen ontstaan nieuwe mogelijkheden voor innovatie en groei. Bestuurders dienen het voortouw te nemen in deze partnerschappen. Op korte termijn verwachten we dat er meer boardmembers worden aangesteld die ervaring hebben op het gebied van investeringen, financiën, wetgeving en herstructurering. Tegelijkertijd excelleren boards door een diversiteit aan perspectieven. We raden bestuurders dan ook aan om in te zetten op diversiteit als het aankomt op nationaliteit, afkomst, geslacht, leeftijd en ervaring."