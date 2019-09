 NCD: SER-advies vrouwenquotum onverstandig

Vrouwenquotum: wel of niet verstandig? - De Sociaal-Economische Raad (SER) wil een vrouwenquotum van 30 procent in de Raden van Commissarissen van beursgenoteerde bedrijven. De NCD (Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren) vindt het advies van de SER onverstandig.



De SER wil meer vrouwen laten doorstromen naar topposities met een vrouwenquotum. Gerard van Vliet, directeur van de NCD, gelooft niet in verplichtingen. "We zijn voorstander van meer vrouwen in de top van bedrijven. Echter, als er ‘moet’ op staat en het draagvlak binnen een bedrijf ontbreekt, is afdwingen zeer onverstandig."

De SER adviseert AEX-bedrijven een vrouwenquotum voor iedere vrijgekomen positie in een Raad van Commissarissen. Een vrouwenquotum zou voor alle 88 AEX-bedrijven gaan gelden.



Kansen voor vrouwen mogelijk maken

Van Vliet denkt niet dat een verplichting de juiste weg is. "Veranderingen op topniveau komen niet tot stand door ‘moet’, maar door ‘moed’. Aan de top moet u de moed hebben om de cultuur van de organisatie aan te passen naar een balans die ook vrouwen maximaal kans geeft om door te groeien. Eenzelfde moed die de politiek zelf moet tonen om in het onderwijssysteem duidelijk te maken dat gelijke kansen voor meisjes en jongens heel normaal is." Volgens de directeur bewijst u niemand een dienst door een vrouw in een ‘vijandige omgeving' te benoemen.

Van Vliet wijst er overigens op dat iedere ondernemingsraad al de mogelijkheid heeft om de voorkeur te geven aan vrouwen: als onderdeel van de voordracht voor ‘hun’ plek in een Raad van Commissarissen. Dat geldt voor één op de drie commissarissen in een RvC.