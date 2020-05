Vijf veranderingen in export naar China die u moet kennen China voert veranderingen door met betrekking tot im- en export - Tegelijk met het Chinese nieuwjaar hebben de Chinese autoriteiten hun regelgeving met betrekking tot invoerlicenties, invoercontrole, documentatieplicht en CCC-certificering geactualiseerd. Deze veranderingen zou u moeten kennen. Richard Groenendijk, general manager van AEB Nederland geeft vijf tips hierover.



Groenendijk: "We hebben in de tekst de links naar de oorspronkelijke publicaties over de betreffende veranderingen opgenomen. Voor de Chineestalige bronnen moet u de overeenstemmende wereldwijd geldende goederencodes uit het Harmonised System gebruiken. Zo krijgt u een eerste overzicht van de goederen waarop de wijzigingen betrekking hebben. "



Algemene invoerlicenties en licenties voor ‘dual-use’ goederen

Voor goederen met ozonafbrekende stoffen, bouwmachines, elektrotechniek of printmachines is een invoerlicentie verplicht. De toelichting op dit besluit van het Chinese Ministerie van Economische Zaken MOFCOM verschaft duidelijkheid of ook u een licentie voor uw goederen nodig heeft. De goederencode vindt u in de derde kolom van de tabel.

Een licentie is ook nodig voor de import van goederen die zowel voor militaire als civiele doeleinden kunnen worden gebruikt (dual use of goederen voor tweeërlei gebruik). Daaronder vallen chemische en biologische stoffen, maar ook raket- en informatietechnologie. De betreffende regelgeving is uitgegeven door het Chinese Ministerie van Economische Zaken MOFCOM. Voor de goederen in de vierde kolom van het document is een speciale licentie nodig.

Bij goederen waarvoor u automatisch een invoerlicentie krijgt via MOFCOM of lokale vestigingen van MOFCOM, geldt dat invoer is toegestaan tenzij u binnen tien dagen een tegenbericht ontvangt. De enquête van de autoriteiten over deze ingevoerde goederen is voornamelijk bedoeld voor statistische doeleinden.

Vanaf 1 januari 2020 kunt u circa 120 goederen, gepubliceerd in de bijlage van de publicatie door de Chinese douaneautoriteiten, zonder invoerlicentie importeren. Hierbij gaat het onder meer om stoffen en kleding voor volwassen, om textielmachines of koudgewalste staalplaten.



Tariefverlagingen

De nog ontbrekende tariefverlagingen uit het internationale informatietechnologieakkoord (ITA) voert China met ingang van 1 juli 2020 door. In de lijst van het Chinese Ministerie van Financiën, uitgegeven door de webportal GTAI, staan de goederencodes, de tot nu toe geldende douanetarieven en - in kolom 6 van de tabel - de douanetarieven die vanaf komende zomer gelden.



Documentatieplicht

Bedrijven merken dat de eisen van de Chinese autoriteiten aan de documentatie strenger worden. Het gaat onder meer om weegcertificaten, beelddocumenten of een waardebepaling van de onderdelen in machinebouw.

Door de daarmee gepaard gaande boetes wordt het steeds belangrijker om de markeringen op goederen en hun verpakkingen en oorsprongsaanduidingen correct aan te brengen. Oorsprongsverklaringen moeten conform de Chinese voorschriften worden opgesteld. Met name voor goederen met een oorsprong in Taiwan die in de Volksrepubliek China worden geïmporteerd, geldt een belangrijke tip: gebruik alleen een van de volgende omschrijvingen:

TAIWAN PROVINCE OF CHINA

TAIWAN, CHINA

CHINESE TAIWAN

TAIPEI, CHINA

CHINESE TAIPEI Denk eraan dat verbindingsstrepen of schuine strepen niet zijn toegestaan. Om begrippen te scheiden gebruikt u een komma.



CCC-certificering

Voor elektrotechnische goederen, maar ook voor niet-elektrische onderdelen zoals goederen voor brandbeveiliging of auto-onderdelen, is een China Comulsory Certification (CCC) verplicht. De lijst met producten wordt jaarlijks bijgewerkt.

Met Verordening 44 maakt de Chinese marktautoriteit de veranderingen van dit jaar bekend. De certificering is sinds 1 januari 2020 niet meer vereist voor goederen die in Bijlage I van de verordening zijn genoemd. Dat geldt onder meer voor elektrische gereedschappen, audio- en videoapparatuur of interieurbekleding voor auto’s. De exacte data vindt u in Bijlage I van Verordening 44. Daarnaast zijn er veranderingen bij de eigen-verklaring. Dat betreft de goederen in Bijlage II van de Verordening.





Nieuw Corporate Social Credit System komt eraan

Voor eind 2020 wil China een Corporate Social Credit System opstarten dat geldt voor alle binnen- en buitenlandse marktdeelnemers. Nu al verzamelt de Chinese overheid data voor gebruik in een beoordelingssysteem. De AHK China stelt sinds december 2019 een handleiding ter beschikking die een eerste indruk van de functie en implementatie geeft: Practical Guide to China’s Corporate Social Credit System.

Nu de middenklasse in China groeit en het besteedbaar inkomen groeit, nemen de exportkansen naar dit immense land toe. Met deze vijf tips bent u nog beter in staat om deze kansen daadwerkelijk te verzilveren.

Doorsturen Reageer

Laatste nieuws Hoe houdt u uw thuiswerkers fit en vitaal? Vijf veranderingen in export naar China die u moet kennen Eén op de vier Nederlanders wisselt van baan wegens collega’s Gerelateerde nieuwsitems Handelsoorlog: na China is nu Europa aan de beurt Belangrijke handelspartners Nederland minder stabiel Het masterplan van China Exportcontrole bij crossborder e-commerce