 Nederlanders: Bevrijdingsdag moet jaarlijks een doorbetaalde vrije dag zijn

Moet bevrijdingsdag een jaarlijkse vrije dag zijn? - Maar liefst 81 procent van de werkende Nederlanders vindt dat Bevrijdingsdag voor iedereen jaarlijks een doorbetaalde vrije dag moet zijn. Dit blijkt uit onderzoek van XpertHR onder 1154 Nederlanders die 32 uur of meer in loondienst zijn. Op dit moment is Bevrijdingsdag slechts één keer in de vijf jaar een doorbetaalde vrije dag.



Ook blijkt uit onderzoek dat 45 procent van de Nederlanders wil dat de Dag van de Arbeid een officiële feestdag wordt. Deze feestdag is jaarlijks op 1 mei en is in Nederland, in tegenstelling tot andere landen, geen officiële feestdag.

Wieneke Brandt, Product Director XpertHR: "In de wet is nergens vastgelegd dat een werkgever zijn werknemers op officiële Nederlandse feestdagen vrij moet geven. De wet biedt dus alle ruimte voor een keuzemenu. In veel cao’s is er vaak wel een beleid voor vrije feestdagen. Dit maakt het voor bedrijven die onder een cao vallen lastiger om eigen keuzes te maken in vrije feestdagen. Als werkgevers geen aparte regeling kunnen of willen maken, dan is het vanuit het oogpunt van goed werkgeverschap wel belangrijk rekening te houden met de (geloofs)overtuigingen en nationaliteiten van alle werknemers. Wanneer medewerkers waarde hechten aan andere feestdagen dan de officiële Nederlandse feestdagen waarop zij vrij zijn, moet deze verlofaanvraag voor deze dagen ruimhartig worden beoordeeld."



Vrij zijn met Hemelvaart maar niet met het Suikerfeest

Nederland kent veel christelijke feestdagen waarbij men een doorbetaalde vrije dag krijgt, zonder dat deze dagen uitgebreid gevierd worden. Bijvoorbeeld Hemelvaart en Pinksteren. Tegelijk krijgt men geen doorbetaalde vrije dag bij Islamitische feestdagen zoals het Suikerfeest en Offerfeest, terwijl er wel een grote populatie is die deze feestdagen viert. Een op de vijf Nederlanders vindt het onderscheid hierin ouderwets. Ruim de helft van de Nederlanders vindt sowieso dat het mogelijk moet zijn om doorbetaalde vrije feestdagen, zoals het eerder genoemde Hemelvaartsdag, in te kunnen wisselen tegen een extra vakantiedag.