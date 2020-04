 Slechts vijf procent ervaart daadwerkelijk de voordelen van cloud computing

73 procent van de organisaties is het eens over de te hoge complexiteit van IT-systemen - Wereldwijd onderzoek in opdracht van Dell Technologies en Intel onder 1.250 IT-beslissers in publieke en private organisaties laat zien dat slechts 5 procent van de organisaties momenteel een aanvaardbaar niveau van consistentie heeft bereikt in hun uitgebreide IT-infrastructuur.



Het rapport is geschreven door de Enterprise Strategy Group in opdracht van Dell Technologies en Intel. De onderzoeksuitkomsten zijn alarmerend aangezien bijna tweederde (64 procent) van de organisaties hun uitgaven voor public cloud-diensten in 2019 flink heeft verhoogd in vergelijking met het jaar daarvoor.

Ondanks dat een groeiend aantal organisaties workloads bij public cloud providers onderbrengt, blijkt uit het onderzoek dat ze ook zorgen dat ze hun on-premises-infrastructuur doorontwikkelen om zo een flexibele aanpak te behouden voor het consumeren van infrastructuur, net als in de public cloud. Fragmentatie ligt dan op de loer en organisaties stoeien daardoor met steeds complexere multi-cloud-omgevingen. Wereldwijd zegt 73 procent van de organisaties dat de inzet van public cloud of meerdere cloud-diensten naast de on-premises-infrastructuur meer complexiteit heeft toegevoegd aan hun IT-operations.



Consistent cloud management zorgt voor hybrid cloud-waarde

Het is dan ook geen verrassing dat alle organisaties die meededen aan het onderzoek veel waarde zien in het concept van vereenvoudigd beheer. Bijna zeven van de tien IT-beslissers voorzien meer consistentie in cloud management om de overall kosten te verlagen met gemiddeld 19 procent.

IT-beslissers in de hele wereld zijn het er tevens over eens dat consistentie in cloud management een positieve impact kan hebben op de ervaringen van ontwikkelaars, waarbij 96 procent zegt dat het zo eenvoudiger is voor ontwikkelaars om code in productie te krijgen. 56 procent van deze IT-beslissers verwacht dat dit vervolgens op dagelijkse basis kan gebeuren.

Organisaties verwachten ook een reductie van gemiddeld 30 procent van het aantal security-lekken, uitval van applicaties en andere events die invloed hebben op de data in hun public clouds.

Het onderzoeksrapport legt uit hoe deze IT-voordelen zich laten vertalen naar grotere voordelen voor de business. Zo rapporteerde bijvoorbeeld 38 procent van de organisaties dat, sinds er consistentie was in cloud-beheer, hun hybrid cloud-initiatieven waarde toevoegen voor de organisatie. Deze initiatieven helpen organisaties te innoveren en zorgen voor een competitief voordeel.



Consistentie zorgt voor voordelen boven verwachting

Het onderzoek toont ook aan dat de voordelen die zijn gerealiseerd bij het kleine aantal organisaties met consistent cloud management, vaak ruim de eerder genoemde verwachtingen overtreffen.

90 procent van de IT-beslissers ziet toegenomen efficiency en vereenvoudigde operations.

Naast efficiency ziet 87 procent van de IT-beslissers een versnelling in de time-to-market en 81 procent een toename in innovatiekracht. Verder versnelde 77 procent de ontwikkelcyclus van applicaties en was 74 procent in staat transformatieve technologie te adopteren zoals artificial intelligence en machine learning. Het onderzoeksrapport doet ook aanbevelingen over het realiseren van verbeteringen in cloud consistentie voor de komende twaalf tot achttien maanden:

Vergeet de private cloud niet : Terwijl consistentie in cloud management erg belangrijk is, is het niet de enige factor in hybrid cloud-succes. Organisaties moeten ook zorgen dat hun on-premises-infrastructuur modern, cloud-compatibel, hyperconverged en API-driven is.

: Terwijl consistentie in cloud management erg belangrijk is, is het niet de enige factor in hybrid cloud-succes. Organisaties moeten ook zorgen dat hun on-premises-infrastructuur modern, cloud-compatibel, hyperconverged en API-driven is. Blijf trainen : Het succes van de kleine groep toont het al aan: consistent cloud management werkt transformatief voor IT-teams doordat ze meer gebruik kunnen maken van AI/ML en applicaties sneller kunnen ontwikkelen. IT-beslissers moeten daarbij focussen op training en het aantrekken van talent met de juiste skills voor geavanceerde analytics, DevOps en intelligent automation-initiatieven.

: Het succes van de kleine groep toont het al aan: consistent cloud management werkt transformatief voor IT-teams doordat ze meer gebruik kunnen maken van AI/ML en applicaties sneller kunnen ontwikkelen. IT-beslissers moeten daarbij focussen op training en het aantrekken van talent met de juiste skills voor geavanceerde analytics, DevOps en intelligent automation-initiatieven. Kijk bij twijfel naar de experts: Voor veel organisaties kan het realiseren van een consistent cloud management een uitdaging zijn waarbij de hulp van experts gewenst is. Daarom moeten IT-beslissers derde partijen zoeken zoals IT-leveranciers, system integrators, value-added resellers of alle drie, voor assistentie bij de architectuur en implementatie van cloud infrastructuurprojecten. Nigel Moulton, Global Chief Technology Officer bij Dell Technologies: "Het is geweldig dat steeds meer organisaties de waarde inzien van multi-cloud IT-omgevingen. Maar aangezien slechts vijf procent echt consistent cloud-beheer voert, ervaart het overgrote merendeel van de organisaties niet de enorme, lucratieve voordelen die deze aanpak te bieden heeft. Er moet dus meer gebeuren om deze hybrid omgevingen te stroomlijnen en vereenvoudigen."