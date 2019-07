 Cao's ABU en NBBU geharmoniseerd

Eenvoudiger en meer werkzekerheid voor uitzendkrachten - ABU en NBBU hebben vanaf 30 december 2019 nieuwe en volledig geharmoniseerde cao’s voor alle 850.000 uitzendkrachten in Nederland.



De ABU bereikte samen met NBBU, FNV, CNV Vakmensen, De Unie en LBV een onderhandelingsresultaat. De nieuwe cao’s zorgen voor een gelijk speelveld en zijn sterk vereenvoudigd. Uitzendkrachten krijgen een betere rechtspositie, meer werkzekerheid en begeleiding om duurzaam inzetbaar te blijven.

"Een prachtig resultaat: één pakket arbeidsvoorwaarden voor alle uitzendkrachten is een mijlpaal voor de branche. Dit is de grootste cao-herziening sinds 25 jaar," zegt Jurriën Koops, directeur ABU. "Gelijkluidende cao’s bieden duidelijkheid voor uitzendkrachten, uitzendondernemingen en opdrachtgevers. Hiermee investeren we in de kwaliteit van uitzenden, maken we werk van goed werkgeverschap en zorgen we voor een sterke vereenvoudiging. We vinden het belangrijk dat dit samen met de vakbonden is gelukt."



Gelijk loon voor gelijk werk

In de nieuwe cao’s is de inlenersbeloning verbeterd. Uitzendkrachten krijgen toeslagen voor fysiek en zwaar werk en vergoeding van reisuren als dat bij de inlener ook zo is. Verder zijn er afspraken gemaakt die ervoor zorgen dat uitzendkrachten hun werkervaring sneller kunnen verzilveren en komen er betere garanties op inkomenszekerheid bij het wegvallen van uitzendwerk.



Meer werkzekerheid: snellere opbouw rechten

Een grote verandering is dat uitzendkrachten door de nieuwe cao’s sneller rechten opbouwen in de verschillende fases van het uitzenden. Dat kan bijvoorbeeld als de uitzendkracht via een andere uitzender bij dezelfde opdrachtgever aan de slag gaat. Repeterende dag- en weekcontracten zijn straks niet meer mogelijk.



Bevorderen duurzame inzetbaarheid

De nieuwe cao’s voorzien in meer aandacht voor duurzame inzetbaarheid. De scholingsbestedingsverplichting is omgezet naar een bestedingsverplichting voor het bevorderen van duurzame inzetbaarheid.



Pensioen

Werkgevers en vakbonden willen nog dit jaar afspraken maken over een nieuwe pensioenregeling voor uitzendkrachten. Daartoe loopt op dit moment een onderzoek samen met pensioenuitvoerder StiPP naar de effecten van het verkorten van de wachttijd.



Looptijd

De leden van de ABU hebben inmiddels ingestemd met het onderhandelingsresultaat. Andere partijen raadplegen hun leden de komende weken. De nieuwe cao krijgt een looptijd van 30 december 2019 tot 1 juni 2021. Per 1 september a.s. wordt in de huidige cao al een aantal aanpassingen doorgevoerd.