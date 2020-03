 Een beetje geluk in huis: welke bloemen u juist nú moet geven

Iedere bloem heeft zijn eigen betekenis - Een bloemetje laten bezorgen is altijd een topidee, zeker in tijden dat u niet samen kunt zijn. Onderzoek uit 2005 bewijst dat bloemen in huis gelukkig maken en een beetje geluk in huis kan iedereen wel gebruiken op dit moment. Maar welke bloemen zijn gepast? Topbloemen.nl helpt u een handje.



Wie een bloemetje laat bezorgen deze dagen, stuurt ook een geheime boodschap mee. "Elke bloem heeft een aparte betekenis en ook de kleur van de bloem zegt iets over de boodschap die u achter kunt laten," aldus Edwin van Arkel van Topbloemen.nl.



Bloemsoorten

Wat wilt u iemand wensen? Vrolijkheid, gezondheid of liefde? Iedere bloem heeft zijn eigen betekenis. Wilt u iemand vrolijkheid sturen, stuur dan een boeket met gerbera’s. Wilt u iemand geluk en gezondheid wensen, ga dan voor een boeket met chrysanten. Met een boeket waar lelies inzitten wens u iemand rust. Wilt u iemand bedanken en waardering tonen, ga dan voor een boeket met rozen.



Bekende bloemsoorten op een rijtje

Roos: Ik heb je lief

Chrysant: Ik wens je veel geluk

Lelie: Ik wens je rust en reinheid

Gerbera: Met jou is alles leuker

Tulp: Ik wens je succes



Wat voor kleur

Minstens net zo belangrijk zijn de kleuren die u gebruikt. Geel staat voor energie en kracht en wordt vaak gebruikt bij vriendschap. Wit staat voor puur, rein en zuiver en kan door iedereen gegeven worden. Rood staat voor hartstocht en romantiek en wordt vaak gebruikt op romantisch gebied. Roze is op dit moment de perfecte kleur om te gebruiken in je boeket: deze kleur staat voor vrolijkheid en licht dat doorbreekt.



Kleurenbetekenis op een rijtje

Rood: hartstocht, liefde, romantiek, verleiding, kracht

Roze: blijdschap, licht dat doorbreekt, tederheid

Oranje: rijkdom, vrolijkheid, gezelligheid, optimisme, energie

Geel: kracht, geluk, vriendschap, energie

Wit: puurheid, reinheid, zuiverheid, onschuld, stilte en kalmte

Groen: Hoop, groei, leven, lente, toekomst

Paars: Rouw, boete, vasten, ingetogenheid, onderdanigheid



Wilt u iemand een beetje vrolijkheid sturen en laten weten dat het licht echt wel weer doorbreekt? Stuur dan een boeket met roze gerbera’s. Wilt u iemand geluk en gezondheid wensen en vooral veel energie en kracht sturen? Ga dan voor een boeket met gele chrysanten. Wilt u vooral veel zuiverheid, puurheid en reinheid overbrengen? Stuur dan een wit boeket met lelies. Wilt u iemand bedanken voor alle liefde, stuur dan als blijk van waardering een boeket met rode rozen.