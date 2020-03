 Fors meer callcenters in Nederland

Nieuwe callcenters richten zich vooral op inkomende telefoontjes - Sinds 2010 zijn er in Nederland 660 callcenters bijgekomen, waardoor de teller momenteel op 845 staat. Vooral over de afgelopen vijf jaar is er sprake van een sterke stijging; tussen begin 2015 en eind 2019 kwamen er 600 nieuwe callcenters bij. Dit blijkt uit onderzoek van Offerte.nl, dat trends in de callcenter-industrie in Nederland in kaart bracht.



Vier op de vijf callcenters worden gerund door een zelfstandige eigenaar. De stijging die de afgelopen tien jaar heeft plaatsgevonden in het aantal callcenters is dan ook grotendeels toe te wijzen aan eenmanszaken. Van begin 2015 tot eind 2019 nam het aantal eenmanszaken toe van 130 tot 700.

In Nederland zijn de meeste callcenters te vinden in de provincie Zuid-Holland (180), gevolgd door Noord-Holland (175), en Noord-Brabant (95). In Zeeland (vijf) en Friesland (tien) staan daarentegen het laagste aantal callcenters geregistreerd.



Invloed van bel-me-niet register

De ingang van het Bel-Me-Niet register in 2009 en de strengere wetgeving rondom de AVG lijken ervoor te zorgen dat het aantal callcenters dat uitgaande telefoongesprekken verzorgt (bijna) niet meer toeneemt. De callcenters die erbij zijn gekomen, nemen dan ook voornamelijk het binnenkomende belverkeer op zich.

Naast het verzorgen en het opvangen van uitgaand en binnenkomend belverkeer zijn er ook callcenters en eenmanszaken die zich toeleggen op onder meer het verrichten van marktonderzoek of ondersteuning bij werving en selectie.