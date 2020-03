 Taalgebruik in vacatures niet onderscheidend

Vacatureteksten doorspekt met kantoorjargon - ‘Enthousiast’, ‘flexibel’ en ‘gepassioneerd’. Dat zijn de favoriete woorden van werkgevers waarmee zij het profiel van hun beoogde werknemer omschrijven. Dat blijkt uit een analyse van miljoenen vacatures door Indeed. Opvallend is dat dit niet per se strookt met hoe sollicitanten zich presenteren in cv’s.



Werkzoekenden blijken zichzelf in cv’s liever neer te zetten als klantgericht, stressbestendig en creatief. In een vijfde van alle vacatures heeft Indeed het woord enthousiast kunnen ontwaren, op de voet gevolgd door de karaktereigenschap flexibiliteit. Flexibel komt net iets minder vaak voor in vacatureteksten. "De uitkomsten van onze analyse leren ons dat het lastige zaak is voor werkgevers om origineel te blijven als het gaat om vacatureteksten," vertelt Sander Poos, Managing Director bij Indeed. "Het is natuurlijk prettig om als werkzoekende relevant taalgebruik en terminologie te herkennen, dus niet elke vacature hoeft van begin tot het einde te verrassen. Toch adviseren we werkgevers sterk om al in hun vacatureteksten in te zetten op onderscheidend vermogen. En vraag u bij elke vereiste af wat u eigenlijk echt verwacht van een kandidaat en of het noodzakelijk is om zaken expliciet te benoemen. ‘Marktconform’ is daar een mooi voorbeeld van; wat zegt dat nou eigenlijk echt?’.



Werknemer zet in op ‘flexibel’, ‘creatief’ en ‘stressbestendig’

Naast vacatureteksten heeft Indeed ook cv’s onder de loep genomen. Uit die analyse blijkt dat Nederlandse werkzoekenden zichzelf het vaakst omschrijven als ‘stressbestendig’, ‘creatief’ en ‘flexibel’.

Het taalgebruik van werkzoekenden in cv’s sluit volgens Poos niet altijd aan bij dat van de werkgevers in vacatures: "Onze analyse toont bijvoorbeeld aan dat het woord ‘enthousiast’ in vacatureteksten het vaakst voorkomt en weer een stuk minder in cv’s. Andersom omschrijven sollicitanten zich in cv’s dolgraag als ‘creatief’ terwijl werkgevers daar in vacatureteksten vaak niet over beginnen."



Kantoorjargon: van teamplayer tot go-getter

Naast vacaturejargon met betrekking tot karaktereigenschappen of arbeidsvoorwaarden, heeft Indeed ook gekeken naar andere termen die op de dagelijkse werkvloer veel gebruikt worden. Wat blijkt, ‘kantoorjargon’ wordt ook in vacatures volop ingezet.