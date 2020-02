 Het effect van het coronavirus op financiële resultaten

Het effect van het coronavirus op financiŽle resultaten Wat is de invloed van dit coronavirus op bedrijfsresultaten? - Het coronavirus is onderwerp van gesprek, en hoe. Iedereen heeft het er over, ook omdat het steeds dichterbij komt. Op het moment van schrijven is Nederland een van de weinige West Europese landen waar nog geen besmetting geconstateerd is. Is het terecht dat over het Coronavirus zorgen zijn?



Feit is dat een flinke griepgolf meer mensenlevens kost. Waarschijnlijk zit de angst echter vooral in het onbekende. Het coronavirus komt uit de dierenwereld en er is nog geen vaccin of een behandeling voor ontwikkeld. Tot zover het coronavirus en de mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid en hoe het virus zich kan ontwikkelen. Maar het grootste verschil is dat voor een nieuw virus als deze verregaande maatregelen worden getroffen om verspreiding ervan te proberen in te dammen. Wat zijn hiervan eigenlijk de gevolgen in economische zin? Wat is de invloed van dit virus op bedrijfsresultaten en de economieën van diverse landen?



Tekorten in transportsector

Patrick van Kemenade van Paylex.nl: "Het coronavirus heeft al vanaf januari grote gevolgen voor diverse landen en ook voor de Nederlandse economie." Omdat bijvoorbeeld volle containers op Chinese kades blijven staan, zijn containers een schaars product geworden. Er is ook al een flink tekort aan luchtvrachtcapaciteit omdat er internationaal vluchten uitvallen. Ook in het zeetransport is er al sprake van boekingstops, bijvoorbeeld voor de lijn tussen Rotterdam en China, en waarschijnlijk blijft het hier niet bij. Het kan niet anders dan dat alleen dit al gaat leiden tot tekorten, en dus tot hogere prijzen. Onbekend is nog wat de gevolgen zullen zijn voor Nederlandse consumenten.



Nederland in top tien getroffen bedrijven

Circa 50.000 bedrijven uit de hele wereld die zaken doen in China hebben al te maken gekregen met de negatieve gevolgen van het coronavirus. Nederland hoort bij de tien landen met bedrijven die erg afhankelijk zijn van hun bedrijfsactiviteiten in die regio. Omdat Wuhan, waar het virus uitbrak, een belangrijke transportschakel is, kan dit enorme gevolgen hebben voor de distributieketens die hier afhankelijk van zijn. We zien al Nederlandse bedrijven zoals Coolblue nu al maatregelen nemen zoals prijzen te verhogen en marketing terugschroeven om te anticiperen op de verwachte schaarste die gaat ontstaan.



Vergelijking met Sars-epidemie

In 2003 had de Sars-epidemie flinke invloed op de economische groei van China. Deskundigen verwachten dat de gevolgen van het coronavirus fors groter zullen zijn. Alleen al in het eerste kwartaal zal die groei een procent minder zijn dan eerder voorspeld. Een groot verschil is ook dat China in 2003 nog bij de opkomende industrielanden hoorde. Nu speelt het Chinese bedrijfsleven een veel grotere rol in de wereldeconomie en zijn de gevolgen dus ook vele malen groter.



Gevolgen voor de economie in China en omringende landen

Veel Chinese fabrieken zijn en blijven voorlopig nog dicht. De reisbranche ligt ook stil. Door de reisverboden zijn tientallen miljoenen mensen afgesloten van diverse activiteiten en blijven ze thuis. In plaats van uit gaan eten, laten ze een maaltijd thuis bezorgen. Omdat bioscopen zijn gesloten, kijken mensen thuis naar een film. De consequenties voor landen als bijvoorbeeld Cambodja, dat erg afhankelijk is van Chinese toeristen, zijn enorm. Ook Hongkong, Thailand en Singapore merken de gevolgen voor hun bruto nationaal product.



Minder vliegreizen

Naast de luchtvracht blijft uiteraard ook het personenvervoer in de lucht niet gespaard. British Airways en Lufthansa schrapten al hun vluchten naar en van China. Eerder had Cathay Pacific al het aantal vluchten op China gehalveerd. Tot medio maart zal ook KLM niet op Beijing en Shanghai vliegen.



Inkrimpende voorraden

Wereldwijd zullen veel bedrijven gaan merken dat hun voorraad steeds verder slinkt. Westerse bedrijven zijn erg afhankelijk van Chinese productie. Zowel de producten die volledig worden gemaakt in China of slechts een onderdeel bevatten wat er vandaan komt. Het is te hopen dat deze situatie niet al te lang aanhoudt. Anders zullen veel bedrijven binnenkort niet meer kunnen leveren en fors minder omzet draaien. Omdat constante kosten ongeveer gelijk blijven, zal dit grote gevolgen hebben voor hun financiële resultaat van dit jaar.

