 Coronavirus infecteert het web

Populaire media-onderwerpen vaak doelwit cybercriminelen - Het coronavirus verspreidt zich niet alleen onder mensen, maar heeft inmiddels ook het web bereikt. Kaspersky ontdekte kwaadaardige bestanden vermomd als documenten met betrekking tot het pas ontdekte – en veel besproken - coronavirus.



De schadelijke bestanden werden gemaskeerd onder het mom van pdf, mp4 en docx-bestanden over het coronavirus met zogenaamde video-instructies over hoe u uzelf kunt beschermen, updates over de dreiging en zelfs virusdetectieprocedures. Het misbruiken van populaire media-onderwerpen is een groeiende vorm van cybercriminaliteit.

In feite bevatten de betreffende coronabestanden een reeks bedreigingen van Trojaanse paarden tot wormen die in staat zijn om gegevens te vernietigen, blokkeren, wijzigen of kopiëren en de werking van computers of computernetwerken te verstoren.

"Het coronavirus is een belangrijk en breed besproken nieuwsverhaal dat wordt gebruikt als lokaas door cybercriminelen. Tot nu toe hebben we slechts tien unieke bestanden gezien, maar aangezien dit soort activiteiten vaak gebeurt met populaire media onderwerpen, verwachten we dat deze tendens zal groeien. Nu mensen zich zorgen blijven maken over hun gezondheid, is het aannemelijk dat meer en meer malware verborgen zal worden in valse documenten over het coronavirus dat zich verspreid," zegt Jornt van der Wiel, beveiligingsexpert bij Kaspersky.



Namen populaire Grammy-artiesten ook misbruikt

Afgelopen zondag werden de jaarlijkse Grammy’s uitgereikt, dé felbegeerde muziekprijzen voor de meest populaire artiesten van dit moment. Cybercriminelen maken ook van dit onderwerp actief misbruik om malware te verspreiden. Kaspersky vond 30.982 schadelijke bestanden die de namen van artiesten of hun nummers gebruikten om malware te verspreiden. Ariana Grande, Taylor Swift en Post Malone waren de favorieten van de aanvallers; hun namen werden in 2019 het vaakst gebruikt als dekmantel voor malware. Meer dan de helft (55 procent) van de gedetecteerde schadelijke bestanden werden naar hen vernoemd.



Tips om geen slachtoffer te worden

Voorkom slachtoffer te worden van kwaadaardige programma's die doen alsof ze exclusief zijn, door de volgende stappen te nemen:

• Probeer verdachte links die exclusieve inhoud beloven te vermijden. Raadpleeg officiële bronnen voor betrouwbare en legitieme informatie.

• Kijk naar de gedownloade bestandsextensie. Documenten en videobestanden mogen niet in .exe of .lnk formaat zijn gemaakt.

• Als u nummers van beroemde artiesten wilt beluisteren of downloaden, gebruik dan gerenommeerde diensten als Apple Music, Spotify Premium en Amazon Music.