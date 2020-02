  Nederland in top tien economisch meest getroffen landen door coronavirus

Meer dan vijf miljoen bedrijven afhankelijk van Chinese leveranciers - Wereldwijd zijn er 49.000 bedrijven buiten China die opereren in Chinese regio’s die door het coronavirus zijn getroffen. Deze organisaties hebben hier filialen of dochterondernemingen. Nederland behoort tot de top tien landen met bedrijven die het meest afhankelijk zijn van bedrijfsvoering in deze regio’s. De top drie bestaat uit de Verenigde Staten, Japan en Duitsland.



Dit blijkt uit het onderzoeksrapport Worldwide Business Impact of the Coronavirus, opgesteld door Altares Dun & Bradstreet op basis van hun data die is beoordeeld door een team van economisten en data-analysten.



Noodmaatregelen hebben grote zakelijke gevolgen

Het in China uitgebroken coronavirus heeft landelijk en wereldwijd grote economische gevolgen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft op 30 januari de internationale noodsituatie uitgeroepen vanwege het virus en China heeft diverse maatregelen genomen om verdere verspreiding tegen te gaan. Voorbeelden zijn het afschaffen van de viering van het Chinees nieuwjaar, het afsluiten van steden en het inlassen van een reisverbod. Deze maatregelen helpen bij het inperken van het virus, maar hebben een grote impact op de Chinese en wereldeconomie, en dus op bedrijven wereldwijd.



Meer dan vijf miljoen bedrijven afhankelijk van Chinese leveranciers

Uit het onderzoek blijkt dat de Chinese regio’s waar het coronavirus actief is, meer dan negentig procent van alle bedrijven in China vertegenwoordigen. Wereldwijd gezien heeft dit een grote impact: voor minstens 51.000 bedrijven buiten China is de belangrijkste leverancier – die van de fabrikant van het eindproduct - gevestigd in deze regio. Voor nog eens vijf miljoen bedrijven wereldwijd zijn eveneens belangrijke leveranciers hier gevestigd. De meest getroffen sectoren in China zijn dienstverlening, groothandel en productie. Deze vertegenwoordigen 65 procent van de bedrijven in de getroffen regio’s.



Keldering van groei Chinees BBP

Het coronavirus kan verschillende economische gevolgen hebben. Als de uitbraak van het virus later dan het laatste kwartaal van 2020 wordt ingeperkt, halveert de groei van China’s BBP. De verwachting is dat deze dan keldert van de huidige zes procent naar drie procent. Dit heeft als gevolg dat de groei van de wereldeconomie wordt afgeremd met één procent.

Adriaan Kom, woordvoerder bij Altares Dun & Bradstreet: "Wuhan, de plaats waar het coronavirus uitbrak, is een belangrijke transporthub in China. Vanwege de maatregelen die China treft om het coronavirus te beteugelen, komen de distributieketens onder druk te staan. Als er dan een belangrijke schakel uit de supplychain wegvalt, stort de hele keten in. Dit heeft desastreuze gevolgen voor een bedrijf en daarom is het essentieel dat organisaties de mogelijke impact goed in het vizier hebben. Dit kan door de kwetsbaarheid van hun leveranciers, en eventuele alternatieve leveranciers, duidelijk in kaart te brengen."