 Werkende Nederlander ergert zich aan overvloed vergaderingen

48 procent pleit voor vergaderlimiet binnen eigen organisatie - Maar liefst 48 procent van alle werkende Nederlanders stelt dat er binnen zijn of haar organisatie te veel wordt vergaderd. Dit blijkt uit onderzoek van Inhuren.com onder 1.157 Nederlanders werkend in loondienst, uitgevoerd door Panelwizard. Van alle ondervraagden vindt bijna de helft dat zijn werkgever een limiet moet stellen aan het aantal dagelijkse vergader-uren.



Opvallend genoeg lijken mannen een grotere afkeer van vergaderen te hebben dan hun vrouwelijke collega’s. Zo stelt 51 procent dat er binnen hun organisatie te vaak wordt vergaderd en pleit hetzelfde percentage voor een vergaderlimiet. Onder vrouwen bedragen deze percentages slechts 45- en 44 procent. "Bepaalde soft-skills zoals geduld, luistervermogen en goede communicatieve vaardigheden zijn onmisbaar om productief te kunnen overleggen," zegt Wouter Meens van Inhuren.com. "Omdat deze bij vrouwen vaak van nature beter zijn vertegenwoordigd, kan dit verklaren waarom mannen hier vaker het nut niet van inzien."



Nutteloos overleg

De belangrijkste reden voor deze vergaderfrustratie onder een aanzienlijk deel van werkend Nederland, lijkt het gebrek aan tastbare resultaten te zijn. Zo zegt 78 procent van de ondervraagden weleens deel te hebben uitgemaakt van een nutteloos overleg en stelt twee derde dat er binnen hun organisatie te veel mensen deelnemen aan een vergadering. Ook duren vergaderingen volgens 71 procent van de werkenden te lang. Het is daarom extra frustrerend dat meer dan de helft van de ondervraagden aangeeft dat belangrijke beslissingen voornamelijk buiten vergaderingen worden genomen. Meens: "Een overleg waarbij een probleem vanuit meerdere hoeken wordt belicht en besproken, is vanuit de theorie een superidee. Helaas wijzen de onderzoeksresultaten uit dat het nog weleens verkeerd gaat. Ophouden met vergaderen is echter geen optie; die realiteit is dat je waarschijnlijk alleen maar beter wordt in vergaderen door meer te vergaderen."



Productiviteit

Niet alleen leidt de hoeveelheid (nutteloze) vergaderingen tot veel irritatie onder werknemers, uit het onderzoek blijkt ook dat hun productiviteit eronder te lijden heeft. Zo stelt maar liefst 60 procent dat vergaderingen ervoor zorgen dat ze minder productief zijn gedurende de resterende werkdag. Opvallend genoeg hebben mannen (64 procent) vaker last hiervan dan vrouwen (54 procent). Meens: "Waarschijnlijk is dit voor veel mensen vreselijk herkenbaar. Zeker wanneer u in de zone zit, kan een overleg ontzettend ongelegen komen. Minder belangrijke vergaderingen probeer ik daarom altijd aan het einde van de dag te plannen, zodat ik niet meer hoef terug te keren naar mijn eerdere werkzaamheden."