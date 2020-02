Voorziet u de consequenties van verkeerde kernwaarden voor uw bedrijf?

Leeft u uw kernwaarden na? - Elk startend bedrijf beschrijft hun missie, visie en kernwaarden in hun ondernemersplan. Dat is de fundering van elke organisatie waar de rest op wordt gebouwd. U moet hier niet alleen achter staan maar dit ook actief uitdragen, ademen eigenlijk. Maar waarom zijn die kernwaarden dan zo belangrijk?



Bedrijven schrijven kernwaarden vaak mooi op, maar eindigen vervolgens in een plan om nooit meer naar om te kijken. "Terwijl kernwaarden juist zo belangrijk zijn," aldus Marco Clazing, MuleSoft VP Customer Success EMEA bij Salesforce. Een goed voorbeeld van dit belang en daar ook naar leven, ziet u in alle ophef rondom de uitfasering van XS4ALL. Clazing: "Ik heb niet vaak zo’n beweging tot stand zien komen rondom een bedrijf als nu met dit nieuws." Een grote groep Nederlanders is fel tegen deze uitfasering wat voor een groot gedeelte te maken heeft met het uitdragen van hun kernwaarden. Denk hierbij aan hun kernwaarden rondom privacy en klantenservice waarmee het bedrijf zich volgens deze groep tegenstanders differentieert van andere internetproviders. "Dat is dus hoe belangrijk het uitdragen van uw kernwaarden kan zijn voor uw klanten en uw bestaansrecht als merk," weet Clazing.



Adem de kernwaarden uit

Clazing vertelt dat het sinds de huidige ontwikkelingen in de Vierde Industriële Revolutie belangrijker dan ooit is geworden om de kernwaarden te ademen en actief uit te dragen. "Als u kijkt naar de bankenindustrie heerst daar een bedrijfsvoering die al sinds jaar en dag vastgesteld is; dat is niet zomaar aangepast. Dus terwijl nieuwe fintechs met een schone lei beginnen, kijken de grote banken aan tegen een groot transformatieproces," legt Clazing uit.

Om aan te sluiten op de huidige technologische ontwikkelingen en digitalisering is die transformatie broodnodig. Clazing: "Niet alleen de systemen vragen om aanpassingen en modernisering, maar ook het kennisniveau, bestuur en de hele manier van denken en bedrijfsvoering. Een CIO van een bank kan wel werken aan deze verandering maar zal niet zomaar de rest van de organisatie meekrijgen. U kunt als bank een waarde zoals innovatie hebben, maar de kans dat deze waarde in de praktijk minder tot uitvoering komt dan bij een een fintech-bedrijf (waar verandering en innoveren vaak de kern van hun bezigheid is en het juist gaat om snelheid, aanpassen en verandering), is aanwezig."



Zo krijgt u uw medewerkers mee in transitie

"Als u constateert dat de bestaande kernwaarden en overtuigingen in uw organisatie niet stroken met de geschetste en beoogde richting voor uw bedrijf, of zelfs het tegenovergestelde uitdragen, dan moet u ermee aan de slag," vertelt Clazing. Er is een aantal vragen die u uzelf kunt stellen:

Wat zijn de huidige kernwaarden? Waarom zijn dit de kernwaarden? Zijn dit nog steeds de juiste kernwaarden maar worden ze niet goed nageleefd of moeten deze aangepast worden naar de huidige situatie? Indien de kernwaarden aangepast moeten worden; wat zou er nu dan wel passen bij het bedrijf en de cultuur en wat wilt u uitdragen richting uw klanten? Wat hebben u en uw medewerkers nodig om niet-passende waarden en overtuigingen los te laten en nieuwe kernwaarden voor zinvol organiseren uit te ademen?

Heeft u deze vragen beantwoord voor uzelf en uw organisatie? Bespreek dit dan met uw medewerkers. Kunnen zij zich hier ook in vinden of krijgt u weerstand? Individuele overtuigingen kunnen er namelijk toe leiden dat men de gemaakte kernwaarden toch niet uitdraagt. "Het belangrijkste is dat is iedereen in uw organisatie uw kernwaarden uit te laten dragen en erin te laten geloven. Anders werkt het uw business tegen en zullen uw klanten het merken," legt Clazing uit. U wilt toch ook dat er ophef komt als uw bedrijf uitgefaseerd zou worden?