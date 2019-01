 Kopgroep bedrijven zet zich in voor groei culturele diversiteit in de top

Doorstroom naar topfuncties blijft achter - Er zijn nog steeds veel te weinig mensen met een brede culturele achtergrond in topfuncties. Om meer kleur in de top te krijgen, is door een aantal maatschappelijke organisaties de Alliantie Culturele Diversiteit in de Top opgezet.



Het afgelopen jaar hebben zij een kopgroep van 24 prominente bedrijven bereid gevonden om zich in te zetten voor meer leidinggevenden met een andere culturele achtergrond.



Bijeenkomst Culturele diversiteit in de top

Deze week organiseerde de Sociaal-Economische Raad samen met de andere leden van de Alliantie de bijeenkomst ‘Culturele diversiteit in de top’. Vooraanstaande leden van het bedrijfsleven, rolmodellen en experts gaan met elkaar in gesprek om meer talenten met een migrantenachtergrond in topposities te krijgen. Koningin Máxima, minister Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) zijn aanwezig.

Het aandeel hoog opgeleide kandidaten met een niet-westerse of migrantenachtergrond neemt toe, maar de doorstroom naar de topfuncties blijft achter. Beschikbare onderzoeken tonen zelden een hoger aandeel dan gemiddeld twee procent leidinggevenden met een andere culturele achtergrond. Dat is een gemiste kans, benadrukt de Alliantie Culturele Diversiteit in de Top. Topfuncties moeten een betere afspiegeling van de arbeidsmarkt worden. Op die manier wordt talent beter benut, vernieuwing en creativiteit gestimuleerd en sociale cohesie vergroot.

SER-voorzitter Mariëtte Hamer: "Meer diversiteit in de top geeft vertrouwen dat ook nieuwe talenten hun weg naar de top kunnen vinden. We streven naar een samenleving waar iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt. Dankzij de toezegging van deze koploperbedrijven zetten we een flinke stap vooruit."



Kopgroep onderneemt actie

De bedrijven in de kopgroep erkennen de meerwaarde van meer culturele diversiteit en beseffen dat er doelgericht beleid nodig is om dit bereiken. Ze werken als koploper mee door onder meer ambassadeurs in te zetten, netwerkbijeenkomsten te organiseren en vacatures en kandidaten voor leidinggevende posities aan te dragen. Een aantal bedrijven formuleert doelstellingen over het aandeel topmanagers met een andere culturele achtergrond. Ook zetten bedrijven talentontwikkelingsprogramma’s op om te zorgen dat talent beter kan doorstromen.



Wie zitten er in de Alliantie en wie is koploper

De Alliantie bestaat uit initiatiefnemer Kenan Yildirim en organisaties die zich inzetten voor meer divers talent in topfuncties. De organisaties Talent naar de Top, Diversiteit in Bedrijf, Agora Network, NL2025, Etnische Zaken Vrouw Nederland, The Other Network en de SER trekken hierin gezamenlijk op. Lees meer over de Alliantie en de koploperbedrijven op de website culturelediversiteitindetop.nl.



Voorbereiding SER-advies

De opbrengst uit de bijeenkomst wordt ook gebruikt voor de voorbereiding van het SER-advies ‘Diversiteit in de top van het bedrijfsleven’ dat naar verwachting in de zomermaanden zal worden afgerond.