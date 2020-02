 89 procent van de werknemers positief over eHealthoplossingen

Een op de drie medewerkers vertrouwt werkgever boven andere eHealth-aanbieders - Nederlandse werknemers staan welwillend tegenover het gebruik van eHealthoplossingen. Zo geeft 89 procent aan bereid te zijn een dergelijke oplossing uit te willen proberen. Wanneer een eHealthoplossing wordt aangeboden via de eigen werkgever, geeft 29 procent aan meer vertrouwen in het product te hebben dan wanneer een andere eHealth-aanbieder het aanreikt.



Dit concludeert het Health on Demand rapport van adviesbureau Mercer. Volgens Peter Abelskamp, Business Leader Corporate bij Mercer Nederland zijn deze cijfers een belangrijke graadmeter voor de toekomst van eHealthoplossingen in Nederland. Abelskamp: "De cijfers laten zien dat werknemers bovenmatig geïnteresseerd zijn in eHealthoplossingen. Voor werkgevers zijn eHealthoplossingen een kostenefficiënte manier om hun personeel gezond te houden, dat bijdraagt aan minder ziekteverzuim en dus lagere zorgkosten. Denk aan oplossingen als online bewegings-, stoppen met roken of gezonde voedingsprogramma’s, onder begeleiding van een coach, of videobellen met een psycholoog. Het vertrouwen in werkgevers van medewerkers is groot: voor organisaties ligt hier dus een serieuze kans om met digitalisering aan de slag te gaan." Mercer pleit al langer voor de rol die werkgevers hebben op de gezondheid van hun medewerkers. En daarmee ook op de zorgkosten in Nederland. Zo blijkt uit het ‘Onderzoek naar duurzame inzetbaarheid onder medewerkers’ (april 2019), dat wanneer werkgevers op de juiste manier in hun personeel investeren, de kans op ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid kleiner wordt. En zorgkosten daarmee afnemen.



Voorziening in eHealthoplossingen rol van zorgverzekeraars en overheid

Zowel werkgevers als werknemers zien het aanbieden van eHealthoplossingen in eerste instantie als voornaamste taak van zorgverzekeraars om hierin te voorzien; 41 procent van de medewerkers, tegenover 39 procent van de werkgevers. Als tweede wordt de overheid aangewezen; 37 procent van de medewerkers en 29 procent van de werkgevers vindt de voorziening in eHealthoplossingen een taak voor Den Haag. Abelskamp: "Laten we ook hierin de faciliterende rol van werkgevers niet vergeten. Zij hebben een essentiële functie binnen de transformatie van de gezondheidszorg. Zo kunnen zij met behulp van eHealthoplossingen de kwaliteitsgezondheidszorg betaalbaarder én beschikbaarder te maken. Bijvoorbeeld door het online aanbieden van diensten op maat om zo de gebruikservaring van werknemers te optimaliseren. Maar, dan moeten zij wel gesteund worden door de zorgverzekeraars en/of de overheid."



Welzijnsprogramma’s hoog op agenda van Nederlands bedrijfsleven

Meer dan de helft van de Nederlandse werkgevers (52 procent) geeft aan de komende vijf jaar meer te zullen investeren in eHealthoplossingen, omdat zij erop vertrouwen dat dit bijdraagt aan het duurzaam inzetten van hun personeel. Wat hun welzijnsprogramma betreft zijn de belangrijkste focuspunten: werknemers aantrekken en behouden, het verbeteren van productiviteit en het optimaliseren van werkprestaties, arbeidsmoreel en betrokkenheid. Het onderzoek wijst uit dat werkgevers erop vertrouwen dat eHealthoplossingen bijdragen om eerder genoemde doelstellingen te behalen. Zo geeft 60 procent aan dat eHealthoplossingen veel impact zullen hebben op het energieniveau van het personeel. 40 procent geeft aan dat het bijdraagt aan het behouden van personeel. Abelskamp: "Voor werkgevers loont het om te investeren in gepersonaliseerde eHealthoplossingen. Het helpt organisaties zich te onderscheiden van hun concullega’s en stelt hen in staat een meer betrokken, productievere en loyalere workforce op te bouwen."