Loonafspraken wijzen op sterke koopkrachtstijging Loonverbetering in cao's ruim boven de drie procent - De loonstijgingen zoals afgesproken in januari en voorgaande maanden in combinatie met de laatste inflatieverwachtingen wijzen op een sterke koopkrachtverbetering voor werknemers in 2020.

De gemiddelde in januari afgesproken loonstijging bedroeg 3,14 procent. Hiermee wordt de stijgende trend van het afgelopen jaar voortgezet.



Voor heel het komende jaar staat de loonverbetering in cao’s ruim boven de drie procent. De laatste inflatieverwachting van het CPB is 1,6 procent voor 2020.



Kerncijfers

Loonafspraken januari gemiddeld 3,14 procent

Loonafspraken 2019 gemiddeld 2,79 procent

Loonafspraken 2020 gemiddeld 3,07 procent

Hoogste maandgemiddelde 2019: 3,10 procent in december

Aantal nieuwe cao-akkoorden in januari: negen

Gemiddeld aantal nieuwe cao-akkoorden in maand januari: 30

Aantal aflopende cao’s in 2020: 375 voor 2,4 miljoen werknemers

Aantal vernieuwde cao’s die in 2020 ingaan: 41 voor 0,6 miljoen werknemers

Analyse

De in januari gemaakte loonafspraken vormen een voortzetting van de stijgende trend van de afgelopen twee jaar - na een afvlakking in oktober en november. De gemiddelde loonafspraak is hoger dan het jaargemiddelde van 2019 en ook hoger dan dat van de afgelopen maanden.

De loonafspraken voor 2020 komen ruim boven de drie procent uit. Ook in veel in 2019 afgesloten cao’s ligt het zwaartepunt qua loonstijging in 2020.

Het aantal afgesloten akkoorden is ruim lager dan in dezelfde maand van andere jaren. Dit duidt op onderhandelingen die moeizamer verlopen dan in een doorsnee-jaar.

De oorzaak voor stroeve onderhandelingen en focus op loon is de loonwens van de vakbonden, in het bijzonder de vijf-procentswens van de FNV, die door werkgevers als te hoog wordt gezien.

Akkoord onder de loep: Sweco

Sweco heeft met de centrale ondernemingsraad, FNV, CNV Vakmensen.nl en De Unie een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe cao met een looptijd van zes maanden. Sweco vindt een goede gezondheid, meer plezier in het werk en verrassende sociale contacten met collega’s belangrijk. Sinds 2018 heeft bewegen@sweco gezorgd voor meer beweging, saamhorigheid en gezelligheid. Het programma wordt in 2020 voortgezet en aangevuld met activiteiten die zijn gericht op ‘mentale fitheid’:

• Loopbaancoach- en financiële coach

Om de medewerkers behulpzaam te zijn bij het vinden van een optimale balans tussen werk en privé krijgen de medewerkers de mogelijkheid om eenmaal in de drie tot vijf jaar gebruik te maken van een loopbaancoach en eenmaal in de vijf tot acht jaar van een financiële coach. De kosten van deze coaching worden door Sweco gedragen.

• Samenwerken tussen generaties: leren van en met elkaar

Om de samenwerking en het leren tussen verschillende doelgroepen in het bedrijf te stimuleren wordt ingezet op het leren van en met elkaar. Dit houdt in dat elke nieuwe medewerker uit haar/zijn team een buddy krijgt toegewezen die hem/haar wegwijs maakt in het werk en hem/haar daar in begeleidt. Om de buddy’s daarin te faciliteren wordt hen via Sweco Academie de training ‘Co-coaching’ en de training ‘Intervisie begeleiden’ aangeboden.

• Herstel/werkdruk

In deze cao periode wordt onderzocht of vitaliteitsdagen kunnen bijdragen aan herstel.

Sweco zal de toekenning van de teambonus stimuleren, waarbij een (project)team op basis van een goede inzet in aanmerking kan komen voor een bonus. De teambonus wordt bij voorkeur niet in geld uitgekeerd. De voordracht voor een teambonus kan door iedere medewerker worden gedaan. Toekenning vindt plaats door een afdelingshoofd of teammanager.

Doorsturen Reageer

Laatste nieuws Loonafspraken wijzen op sterke koopkrachtstijging Coronavirus misbruikt voor phishingaanvallen Meerderheid werknemers denkt dat technologie hun werkervaring verbetert Gerelateerde nieuwsitems Loonafspraken voor 2020 hoger dan 2019 Cao's ABU en NBBU geharmoniseerd Aantal nieuwe cao’s zeer laag Cao-lonen stijgen minder hard dan consumentenprijzen Er zijn nog geen reacties.

REAGEREN Naam: Emailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.