 Managers stellen eigen belang boven teamresultaat

Slechts drie procent van de werknemers vindt leidinggevende een inspirator - Managers stellen hun eigen positie binnen een organisatie vaak boven effectief leidinggeven en teamresultaat. Managers schakelen moeizaam tussen gedrag, inhoud en werkplezier. Dit blijkt niet alleen uit ‘Het grote werkplezier onderzoek van Nederland’, maar ook uit de response die PER4MANCE de afgelopen tien jaar heeft ontvangen tijdens hun trainingen.



"We horen dat managers steeds vaker strategisch klem zitten tussen de directie en de werkvloer. Hierdoor verliezen zij hun authenticiteit en de verbinding met het team. Het gevolg is dat medewerkers zich structureel veel minder hard inzetten voor hun baas en de algehele performance van een organisatie drastisch daalt. Dit onbenutte arbeidspotentieel (38 procent) kost de Nederlandse economie jaarlijks vele miljarden en kan snel oplopen door een mengeling van generatie X, Y en Z op de werkvloer. Deze ontwikkeling vergt een fikse aanpassing van leidinggevend Nederland. Managers zullen zich – naast de inhoud en hun eigen positie – veel meer moeten gaan richten op gedrag en het werkplezier binnen hun team. Inspirerend leiderschap voor alle generaties, waarbij een coachende rol en werkplezier centraal staan. Nu vindt slechts drie procent van de werknemers in Nederland zijn of haar leidinggevende een inspirator."