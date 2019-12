 Helft gemeenteambtenaren: gemeente voldoet niet aan digitale behoeften burger

Gemeente krijgt wel dikke voldoende voor digitalisering - De overheid komt niet tegemoet aan de digitale behoeften van de burger. Dat vindt bijna de helft (49 procent) van de gemeenteambtenaren. Veel ambtenaren vinden daarnaast dat hun gemeente achterloopt in het implementeren van nieuwe technologieën (43 procent). Dit blijkt uit telefonisch onderzoek van BCT onder informatiemanagers en IT-medewerkers werkzaam bij 33 gemeenten.





Opvallend is dat bijna alle respondenten (94 procent) zijn of haar gemeente wel een dikke voldoende geeft voor digitalisering. 52 procent geeft een 7 als rapportcijfer, 33 procent een 6 en negen procent een 8 of hoger. Slechts zes procent geeft zijn of haar gemeente een onvoldoende voor digitalisering.



Informatiebeveiliging dik in orde

Ondanks dat de digitale behoeften van burgers niet worden ingelost, zijn de ondervraagde gemeenteambtenaren er wel van overtuigd dat digitale gegevens van burgers uitstekend beveiligd zijn. 58 procent durft zijn hand hiervoor in het vuur te steken. Slechts zes procent denkt dat de beveiliging onvoldoende is.

Dimitri Palmen, directeur van BCT: "Met de smartphone in onze broekzak hebben we toegang tot vrijwel alle functies en diensten wereldwijd. Het is niet vreemd dat we dit ook van overheden verwachten. Hier ligt voor gemeenten een grote uitdaging de komende jaren: diensten digitaal beschikbaar maken en aansluiten op de beleving van de burger. Gelukkig beschikken gemeenten over een unieke positie: zij hebben 355 soortgenoten die dezelfde diensten digitaal willen gaan leveren, zonder te hoeven concurreren. Hier schuilt een enorme kracht. Door samen te werken en kennis en ervaringen uit te wisselen kunnen de digitale behoeften van burgers makkelijker ingevuld worden."



