 Hoeveel van uw eerste maandsalaris geeft u uit aan afval?

In Hoorn geeft men gemiddeld 14,9 procent van een maandsalaris uit aan afvalstoffenheffing - Het percentage salaris dat huishoudens in het begin van dit jaar uitgeven aan afvalstoffenheffing verschilt fors per gemeente. Inwoners van de gemeente Hoorn moeten het grootste deel van hun eerste salaris uitgeven aan afvalstoffenheffing, terwijl huishoudens in Oss dit jaar het minste besteden.



Dit blijkt uit een analyse van Adzuna. De zoekmachine vergeleek het gemiddelde salaris in 53 Nederlandse gemeenten met het bedrag dat inwoners aan afvalstoffenheffing betalen in 2019. In de analyse werden de grotere gemeenten meegenomen, die een vast tarief voor afvalstoffenheffing hanteren. Tussen de gemeenten werden grote verschillen gevonden in het percentage van een maandsalaris dat huishoudens uitgeven aan de jaarlijkse rekening voor afvalstoffenheffing.



Uitschieters

Huishoudens in Noord-Holland betalen gemiddeld een hoger percentage van hun salaris aan afvalstoffenheffing. Uitschieters in deze provincie zijn de gemeenten Hoorn (14,9 procent), Haarlem (12,7 procent) en Amsterdam (12,2 procent). Opvallend is dat het gemiddelde salaris in de gemeente Amstelveen met €3.007 per maand vergelijkbaar is met de laatstgenoemde plek, maar de inwoners hoeven enkel 8,2 procent van dit bedrag aan de jaarlijkse afvalstoffenheffing uit te geven.



Lagere heffing

In Noord-Brabant betaalt men gemiddeld een lager percentage van het salaris aan afvalstoffenheffing. Inwoners van de gemeenten Oss (6,3 procent), Veldhoven (6,7 procent) en Helmond (7,0 procent) komen er het beste van af, zij spenderen relatief het minste aan afvalstoffenheffing. In de gemeente Oss betaalt men dit jaar het laagste bedrag van alle grotere gemeenten in Nederland. Terwijl de afvalstoffenheffingen in Breda en Roosendaal veel hoger zijn dan in Oss, ligt het gemiddelde salaris in deze gemeenten met respectievelijk €2.707 en €2.645 per maand een stuk lager.

Binnen de provincie Zeeland spendeert een huishouden minder aan afvalstoffenheffing in Middelburg dan in het nabijgelegen Vlissingen. Het gemiddelde salaris in Middelburg ligt echter op €2.971 per maand, wat 29 procent hoger is dan het salaris in Vlissingen. In de provincie Utrecht bestaat een vergelijkbare situatie, men betaalt daar 55 procent meer afvalstoffenheffing in de gemeente Zeist dan in Soest. Het gemiddelde salaris is op beide plekken vrijwel hetzelfde.



Grote verschillen

"We zien grote verschillen in het percentage van een maandsalaris dat uitgegeven wordt aan afvalstoffenheffing, zelfs tussen gemeenten die geografisch dichtbij elkaar liggen," aldus Thomas de Schuyter, country manager bij Adzuna. "Deze verschillen zijn niet alleen te zien in de Randstad, maar ook in de uiterste provincies van Nederland. Dit kan verklaard worden door de absolute verschillen in afvalstoffenheffing, maar ook zeker door de verschillen in het gemiddelde aangeboden salaris tussen gemeenten. Het is daarbij opvallend dat de gemeenten met een hogere afvalstoffenheffing niet per se de plekken zijn waar het salaris ook hoger ligt."



Het forse verschil in salaris tussen nabijgelegen gemeenten heeft ook nog een andere implicatie, stelt De Schuyter: "Voor werkzoekenden kan het aantrekkelijk zijn om te kijken naar banen in omliggende gemeenten. Het grote verschil in gemiddelde salaris per gemeente duidt erop dat het gras soms net even groener is op een andere locatie. Als de nieuwe baan binnen afzienbare reistijd van de eigen woonplaats is, kan een huishouden er mogelijk honderden euro’s per maand op vooruit gaan."