 Let op: 'Handige' zoekmachine blijkt vaak wolf in schaapskleren

Populaire zoekopdrachten worden vaak misbruikt door cybercriminelen - Vorige week maakte Google de meest ingetikte zoektermen in 2019 bekend. Van Ajax en Chateau Meiland, tot ‘Wat is een isogram?’ en ‘Wat betekent Wollah?’. Een zoekmachine is een knap staaltje technologie die onze wereld een stuk aangenamer heeft gemaakt en de manier waarop gebruikers informatie ervaren en benaderen, drastisch heeft veranderd. Toch waarschuwt Kaspersky om voorzichtig te blijven.



Populaire zoekopdrachten worden vaak misbruikt door cybercriminelen, waarbij schadelijke websites door zogenaamde black-hat SEO technieken, ongemerkt hoger in de zoekresultaten verschijnen. Dergelijke websites staan op de derde of vierde plaats in de lijst met zoekresultaten. Deze methode wordt nog steeds actief gebruikt door cybercriminelen, hoewel de efficiëntie ervan is afgenomen doordat veel zoekmachines gebruikers tegenwoordig beter beschermen tegen schadelijke inhoud.



Gebruik een vertrouwde veiligheidsoplossing

Jornt van der Wiel, beveiligingsexpert bij Kaspersky : "Uit ons eerdere onderzoek naar cyberaanvallen op bezoekers van pornografische websites bleek dat in 2018 658.930 gebruikers slachtoffer werden van malware. Voor wat betreft zoekmachines in het algemeen raden we aan een vertrouwde beveiligingsoplossing te gebruiken om te voorkomen dat u via zoekmachines op verdachte en onbekende websites klikt."