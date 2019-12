 Is drukwerk de sleutel naar succes in het reclamegeweld tijdens de feestdagen?

Is print (weer) here to stay? - December is officieel begonnen en daarmee ook de ‘feestdagengekte’. En dus vallen de stapels papieren brochures, speelgoedgidsen en reclamefolders weer op de mat. Meer dan ooit zoeken marketeers naar de juiste balans tussen on- en offline promotie. Een trend die nu tot een climax lijkt te komen richting de feestdagen, de tijd van het jaar waar het overduidelijk is dat u het met enkel online promotie niet meer redt.



Het feit dat zelfs webgigant bol.com, voor het eerst in de historie van de webwinkel, een papieren speelgoedboek verspreidde door Nederland het België onderschrijft de impact en het belang van drukwerk nog meer.

Marketing is een strijd om aandacht van de consument, niets meer en niets minder. Gedurende het jaar lanceren winkels en merken talloze campagnes, acties en concepten om op te vallen. Een strijd die rondom de feestdagen in alle hevigheid losbarst en waar merken weer op print terug lijken te vallen.



De verschuiving van print naar online en terug

Jaren geleden, toen online nog niet toegankelijk was voor iedereen, was print dé manier om te communiceren met uw doelgroep. Maar nu is het (online) medialandschap zo versnipperd en groot, dat consumenten overspoeld worden met (reclame)boodschappen. Met een logisch resultaat tot gevolg: door alle prikkels zien ze de boodschap niet meer. Het menselijk brein kan simpelweg de overload aan prikkels niet aan en gaat als het ware ‘op slot’, waardoor geen enkele boodschap meer effectief binnenkomt.

De verschuiving van online naar print, en dus het omgekeerde wat een aantal jaren geleden plaatsvond, lijkt dan ook niet verrassend. Uit het rapport ‘Global Print 2025’ en het onderzoek van marketingorganisatie DMA blijkt dat 90 procent van de campagnes die fysieke reclame(post) bevatten uiteindelijk tot binding van nieuwe klanten leidt. Bij campagnes zonder reclamepost lag dit aantal op 59 procent. Drukwerk heeft effect, dat blijkt wel. En ook (online) retailers grijpen steeds vaker naar geprinte promotie, met de papieren speelgoedgidsen als grootste printproduct.

Buiten het bewezen feit dat drukwerk (nog steeds) resultaat oplevert, vraagt de consument al jaren naar een ultieme beleving in de communicatie en het contact met een merk of bedrijf. Deze customer experience dient door marketeers optimaal ingericht te worden en is één van de belangrijkste factoren voor succes. Zelfs in de bekende customer journey-modellen wordt onderscheid gemaakt tussen online en fysiek contact.



Alles voor de customer experience

De customer experience kan ook in de feestdagen bepalend zijn: wat koopt de consument? Zijn er genoeg touchpoints geweest? En hoe is de uitstraling van de communicatie? Kwaliteit staat dan ook voorop in het realiseren van een goede customer experience, óók in drukwerk. Alom bekende trends zoals personalisering zijn onmisbaar in goed drukwerk. Maar ook het printen op opvallende, andere materialen of het inspelen op andere zintuigen zoals tastbaar printen en geur kunnen de consument nét die extra meerwaarde geven in hun ervaring en hen dus stimuleren tot een aankoop. Drukwerk passé? Niet dus: en vooral niet als een merk slim inspeelt op de customer experience en zich echt gaat onderscheiden op het gebied van kwaliteit.



En het is effectief: neuromarketing

Toch zijn er nog talloze misvattingen als het gaat om print. Wat betreft rendement plaatsen marketeers print (zoals tijdschriften en direct mail) op de zevende en tiende plaats, zo toont onderzoek van Ebiquity aan. Onderzoeken naar neuromarketing tonen echter iets anders aan, en dat biedt hoop voor de grafische- en printindustrie.

Zo liet PostNL onderzoek uitvoeren naar de invloed van verschillende media op het brein van de consument, aan de hand van neuromarketing, waar wordt gemeten op factoren zoals verlangen, engagement, workload en verwarring. Opvallend is dat het verlangen van de consument bij printreclame hoger is dan bij digitale reclame. Maar ook de workload (de moeite die men doet om de informatie op te nemen en te verwerken) ligt bij print aanzienlijk hoger dan bij online en tv. Resultaten die bijna niet te weerleggen zijn en nogmaals onderstrepen dat de marketeer bij het opstellen van een communicatiemix print absoluut niet mag vergeten. En dan niet alleen voor de feestdagen…



Is print (weer) here to stay?

Want die feestdagen blijven toch de hoogtijdagen voor drukkerijen. Maar is, gezien alle ontwikkelingen en overload aan online prikkels en reclamegeweld, print niet weer gewoon ‘here to stay’? Als we productie-printer leverancier drukwerk-expert Konica Minolta mogen geloven wel. Zij richten zich voornamelijk op de grafische industrie en zien wel degelijk een opmars in de drukwerkbranche. Erik Klute, Productmanager Production Printing bij Konica Minolta: "Er komt steeds meer vraag naar een optimale printer voor het realiseren van reclamedrukwerk. Personaliseren is daarin één van de belangrijkste eisen." Is het in die zin dan niet vreemd dat de speelgoedgiganten nog niet de stap naar personalisatie hebben gezet? "De speelgoedgidsen worden in dusdanig grote oplages geprint dat zoiets al snel offset gebeurt. Dan is personaliseren onmogelijk. Maar toch mogen we de mogelijkheden en impact van die personalisering niet onderschatten en is het niet onverstandig als óók de speelgoedgiganten hun alom bekende gidsen de komende jaren gaan personaliseren", aldus Klute. Immers, merken doen alles voor een optimale customer experience. En dus is het personaliseren van een Sinterklaasgids nog niet eens zo’n slecht idee.