 Vrouwelijke professionals en leidinggevenden weinig zelfverzekerd

Een op de acht bestuurders in Nederland is vrouw, nog lang niet een op de drie - Talentvolle, jonge vrouwelijke professionals en startende leidinggevenden zijn vaak onzeker. Dit schaadt al in een vroeg stadium een succesvolle zakelijke topcarrière. Zelfsaboterend gedrag en de zoektocht naar erkenning in een door mannen gedomineerde bedrijfscultuur zijn zaken waar veel vrouwelijke leidinggevenden in spé mee worstelen.



Anja Uitdehaag - auteur van het boek ‘Gritty women get the corner office’ - heeft 25 jaar ervaring in het internationale bedrijfsleven: "Ik zie dat veel jonge, talentvolle vrouwen in het begin van hun carrière hun ambitie al naar beneden bijstellen. Ze hebben ongelooflijk veel in hun mars maar zijn toch geneigd om hun capaciteiten te onderschatten. Ondanks hun succes en geleverde prestaties, geloven deze vrouwen bijvoorbeeld dat ze niet intelligent genoeg zijn en op een gegeven moment wel een keer door de mand zullen vallen. Daarnaast hebben veel vrouwen moeite om zichzelf te positioneren en te profileren. Het gevolg is dat vrouwen op de werkvloer vaak beter opgeleid zijn maar geen stoel binnen de managementboard weten te bemachtigen. Door zich meer bewust te worden van hun belemmerende overtuigingen en stereotiepe gedragspatronen en door te leren te ontdekken en te begrijpen wat precies de spelregels in het bedrijfsleven zijn, kunnen deze vrouwen een enorme boost aan hun carrière geven. Niet door ‘mannengedrag’ te kopiëren maar door vanuit zelfkennis en een ‘ik ben goed genoeg’ houding zelfbewust de eigen koers te varen".



Evenwichtige verdeling leidt tot meer winst

Recent berichtte Arbeidsorganisatie (ILO) van de Verenigde Naties dat bijna driekwart van de bedrijven die een evenwichtige man-vrouwverhouding in de leiding heeft meer winst maakt. Desondanks is slechts vijftien procent van de chief executive officers (CEO’S) wereldwijd een vrouw. In Nederland is een op de acht bestuurders van grote bedrijven een vrouw. Zeer onlangs heeft de Tweede Kamer een verplicht vrouwenquotum ingesteld voor de raden van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven. Dat moet ertoe leiden dat in de toekomst tenminste 30 procent van de commissarissen in het bedrijfsleven vrouw is. Als een raad minder dan 30 procent vrouwen telt en er komt een positie vrij, dan mag die niet door een man worden vervuld. Totdat een geschikte vrouw is gevonden blijft de stoel leeg. Het is een grote stap naar meer diversiteit in de top van het bedrijfsleven.



Carrièrevrouwen: stel u wat meer gritty op!

"Talentvolle vrouwen mogen zich ook best wat meer gritty opstellen," stelt Uitdehaag. "Vrouwen vinden het vaak lastig de nice girl in zichzelf los te laten. Maar we hoeven niet altijd people-pleasers te zijn, het is helemaal niet verkeerd om uw eigen belangen voorop te stellen".

Uitdehaag omschrijft een gritty woman als een vrouw die weet wat ze wil bereiken en die met behoud van haar eigen stijl doelgericht is. Een gritty woman heeft inzicht in haar waarden en motieven, stelt haar prioriteiten, maakt haar eigen keuzes en durft te zijn wie ze is. Het ontwikkelen van een persoonlijk carrièremanifest (PCM) is volgens de auteur van ‘Gritty women get the corner office’ daarbij cruciaal. Het helpt vrouwelijke professionals het maximale uit zichzelf te halen en vanuit zelfvertrouwen en zelfbewustzijn de regie over de eigen loopbaan in handen te nemen.

Uitdehaag is ervan overtuigd dat het vrouwenquotum bijdraagt aan de versnelling van het aantal vrouwen aan de top. "Over vijf jaar is de ‘pijplijn’ nog beter gevuld met vrouwelijk talent en zitten er meer vrouwelijke bestuurders daadwerkelijk in die corner office."