 Nicoline van Leersum wint vijftiende editie van de Young Captain Award

Finaleplaatsen voor toptalenten van ABN Amro en FrieslandCampina - Nicoline van Leersum (35) is gisteravond verkozen tot Young Captain 2019. De award is voor de vijftiende keer uitgereikt, aan de meest getalenteerde, jonge businessleider, op weg naar de top van het bedrijfsleven.



Nicoline ontving de award uit handen van Mona Keijzer, Staatssecretaris Economische Zaken & Klimaat, tijdens een feestelijke uitreiking bij de Nationale Opera en Ballet.



Over de winnares

Nicoline van Leersum is in 2017 in dienst getreden bij Johnson & Johnson, het grootste gezondheidszorgbedrijf ter wereld. Als Senior Director Innovation & Evidence Generation Johnson & Johnson Medical leidt ze een internationaal team dat de innovatie-en wetenschapsstrategieën voor alle medische technologie franchises in Europa Midden-Oosten Afrika (EMEA) ontwikkelt. Nicoline startte haar carrière als arts in de chirurgie en promoveerde met een onderzoek naar verbetering van kwaliteit van zorg bij darmkanker in alle Nederlandse ziekenhuizen. Na diverse uitdagende en met succes bekleedde functies binnen Johnson & Johnson, leidt Nicoline nu een internationaal team van medisch directeuren.



Andere talenten

De andere finaleplaatsen waren voor twee managementtalenten uit het Nederlandse bedrijfsleven: Eric Jones bekleedt binnen ABN Amro de functie Skill Directeur Advies, Dustin Woodward is managing director voor FrieslandCampina in Afrika. De Young Captain Award werd uitgereikt in de aanwezigheid van 120 bestuurders en managers uit het bedrijfsleven en van de overheid.

Cees ‘t Hart, vice voorzitter van de jury: "Alle finalisten van deze lustrumeditie zijn zeer getalenteerd, maar uiteindelijk wist Nicoline van Leersum de jury te overtuigen als Young Captain 2019. Nicoline is geen leider die controle uitoefent, maar wil juist een voorbeeld zijn. Degene die er in en met teams voor zorgt dat de organisatie verbetert. Opvallend hierbij is de positieve energie die zij met zich meebrengt. Nicolines invloed op haar omgeving, haar instelling van een leven-lang-leren en haar kijk op hoe men tegenwoordig met data werkt, die maken haar samen met haar idealen en vergezichten een voorbeeld van een moderne leidinggevende. Iemand waar men graag voor zou willen werken."



Winnaar 2018

De winnaar van 2018, Rogier Smeets van Upfield, draagt de titel over na een intensief jaar als Young Captain. Hij is komend jaar voorzitter van de finalisten-alumni. Nicoline van Leersum ontvangt als nieuwe Young Captain een op maat gemaakt netwerk- en opleidingsprogramma om haar persoonlijke en professionele ontwikkeling in haar weg naar de boardroom verder te ondersteunen. De finalisten van dit jaar treden daarnaast toe tot het netwerk van Young Captain finalisten dat sinds 2005 is opgebouwd.



Talentvolle, jonge zakelijke leider

De Young Captain Award wordt al vijftien jaar lang jaarlijks uitgereikt aan de meest talentvolle, jonge zakelijke leider. Deze businessleider is in een vroege fase van zijn of haar carrière opgevallen door durf, daadkracht en oorspronkelijkheid. Hij of zij denkt internationaal en ziet leiderschap als een maatschappelijke, persoonlijke en economische verantwoordelijkheid. De finalisten zijn de nieuwe generatie leiders, op weg om het gezicht van ondernemend Nederland te worden. De Young Captain Award maakt deze zakelijke leiders zichtbaar voor een breed publiek en biedt hen de ruimte en kansen om zich maximaal te ontwikkelen. Deelname aan de Young Captain Award verkiezing dwingt de kandidaten om kritisch naar hun eigen leiderschapsstijl en overtuigingen te kijken, en te bedenken waar zij voor staan.