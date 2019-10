Topmanagers ABN Amro, FrieslandCampina en Johnson & Johnson in finale Young Captain Award Wie wint de Young Captain Award 2019? - De drie finalisten van de Young Captain Award 2019 zijn bekend. Nicoline van Leersum (Johnson & Johnson), Dustin Woodward (FrieslandCampina) en Eric Jones (ABN Amro) strijden tijdens deze lustrumeditie om de titel ‘Young Captain 2019’. Op 25 november wordt de winnaar bekend gemaakt.



De Young Captain Award wordt dit jaar voor de vijftiende keer uitgereikt. De jury kent de Award jaarlijks toe aan een jonge, getalenteerde businessleider, op weg naar de top van het bedrijfsleven. Een leider die opvalt wegens durf en daadkracht en die al vroeg in zijn of haar carrière veel invloed heeft op de onderneming. De Young Captain Award is op zoek naar intrinsiek gedreven talenten, die leiderschap zien als een maatschappelijke, persoonlijke en economische verantwoordelijkheid. De Award geeft deze nieuwe leiders een podium en introduceert hen in relevante maatschappelijke en economische netwerken.



De finalisten

Na de eerste selectieronden heeft de jury een drietal finalisten geselecteerd voor de Young Captain Award 2019.



Dustin Woodward (37) is managing director voor FrieslandCampina in Afrika. Hij heeft een achtergrond als management consultant en woonde en werkte over en periode van 9 jaar in Europa, Azië en Noord-Amerika. In 2013 stapte hij over naar FrieslandCampina, waarbinnen hij inmiddels met succes diverse rollen heeft vervuld. Sinds 2016 is Dustin managing director Afrika, waarmee hij verantwoordelijk is voor de operatie binnen 42 Afrikaanse landen. Hij leidt de integratie en transformatie van FrieslandCampina Afrika, dat voorheen vanuit meerdere afdelingen werd bestuurd. Als onderdeel van een grote transformatie besloot Dustin met zijn team het Afrika-hoofdkantoor van Nederland naar Ivoorkust te verplaatsen. Hij ontwikkelde een lokale talent pool, investeerde in lokale waarde-ketens en begon een herstructurering van distributienetwerken. Deze keuzes hebben al twee jaar op rij winstgevende groei opgeleverd. Dustin wil als managing director meerwaarde creëren voor de boeren in Nederland en tegelijkertijd een duurzame bijdrage leveren aan de maatschappij in landen waar FrieslandCampina actief is.



Eric Jones (38) bekleedt binnen ABN Amro de positie van Skill Directeur Advies en maakt daarmee onderdeel uit van het senior management. Eric heeft een indrukwekkend trackrecord binnen ABN Amro. Hij startte als trainee en onderscheidde zich al snel door zijn ondernemerschap en creatieve kijk op zaken. Naast zijn diverse rollen bij ABN Amro startte hij twee succesvolle ondernemingen, die inmiddels (deels) verkocht zijn. In zijn huidige functie geeft Eric leiding aan een grote groep financieel adviseurs. Deze collega’s adviseren circa 225.000 klanten op het gebied van beleggen, financiële planning, kredieten en maatwerk advies. Binnen deze rol is Eric constant op zoek naar nieuwe kansen en loopt hij vooruit op de mogelijkheden. Zo heeft hij in 2018 de dienstverlening volledig ingezet op Beeldbankieren, waardoor inmiddels de helft van alle klantgesprekken plaatsvindt via Skype. En zijn ambitie gaat verder. Hij werkt hard aan een flexibel bedieningsmodel waarbij zowel alle klanten als medewerkers ongeacht hun locatie een adviesgesprek kunnen voeren.



Nicoline van Leersum (35) is in 2017 in dienst getreden bij Johnson & Johnson, het grootste gezondheidszorgbedrijf ter wereld. Als Senior Director Innovation & Evidence Generation Johnson & Johnson Medical leidt ze een internationaal team dat de innovatie- en wetenschapsstrategieën voor alle medische technologie franchises in Europa Midden-Oosten Afrika (EMEA) ontwikkelt. Nicoline startte haar carrière als arts in de chirurgie en promoveerde met een onderzoek naar verbetering van kwaliteit van zorg bij darmkanker in alle Nederlandse ziekenhuizen. Na diverse uitdagende en met succes bekleedde functies binnen Johnson&Johnson, leidt Nicoline nu een internationaal team van medisch directeuren. Nicolines medische, wetenschappelijke én bedrijfsmatige achtergrond geven haar een brede visie op de gezondheidszorg. Ze werkt wereldwijd nauw samen met collega’s, toonaangevende medisch specialisten, wetenschappers en andere stakeholders om nieuwe technologie te ontwikkelen en wetenschappelijk onderzoek te doen. Ze leidt strategische en innovatieve projecten, altijd met de intrinsieke motivatie om gezondheidszorg te verbeteren.



De weg naar de finale

De Young Captain 2018, Rogier Smeets van Upfield, maakt dit jaar deel uit van de jury. Uit de lijst met aanmeldingen heeft de jury kandidaten geselecteerd waarmee zij gesprekken heeft gevoerd. Uiteindelijk zijn hier de drie finalisten uit naar voren gekomen. De ‘Young Captain 2019’ wordt op 25 november bekendgemaakt in aanwezigheid van vertegenwoordigers van het Nederlandse bedrijfsleven en de overheid, tijdens een feestelijke uitreiking bij de Nationale Opera en Ballet in Amsterdam.

Cees ‘t Hart, vice voorzitter van de jury: "Al vijftien jaar op rij biedt de Young Captain Award een podium aan toekomstige leiders. Ook dit jaar hebben we weer ontzettend talentvolle en inspirerende kandidaten mogen ontmoeten. De drie finalisten vallen op door hun durf, hun eigenheid en hun intrinsieke drijfveren. Eigenschappen waarmee een leider zich onderscheidt."

De Award geeft een impuls aan de persoonlijke en zakelijke groei van de kandidaten. De winnaar krijgt daarnaast toegang tot een op maat gesneden jaarprogramma waarbij hij of zij zal deelnemen aan bijeenkomsten met de top van de nationale en internationale zakenwereld, waaronder deelname aan een handelsmissie met de Minister van Economische Zaken of de Minister van Buitenlandse Handel. Ook krijgt de Young Captain 2019 een coaching traject met professionele performance en mediatrainingen en deelname aan het New Board Program van de Nyenrode Business Universiteit.



Young Captains Program

Bijna 30 kanshebbers voor de Young Captain Award 2019 namen in augustus 2019 deel aan een tweedaagse masterclass, het Young Captains Program. Het Young Captains Program ondersteunt kandidaten op hun weg naar ‘Board Room readiness’ en wordt vormgegeven door de top van het Nederlandse bedrijfsleven. Om de kandidaten te vormen en uit te dagen, kwamen tijdens het interactieve programma onder regie van de Academisch partner Nyenrode Business Universiteit talloze onderwerpen aan bod om kandidaten voor te bereiden op de volgende stappen in hun loopbaan. Het is de vierde keer dat het Young Captains Program werd georganiseerd.

