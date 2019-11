 Van kunstmatige intelligentie naar emotionele intelligentie

Slechts vijf procent van de banen kan volledig worden geautomatiseerd - De komst van kunstmatige intelligentie en automatisering is zowel veelbelovend als angstaanjagend. Veelbelovend omdat deze technologische evoluties zorgen voor nieuwe, efficiëntere en productievere werkwijzen.



En angstaanjagend omdat ze zorgen voor een grote transformatie van een van de fundamentele pijlers van onze samenleving: werkgelegenheid. De conclusies van de verschillende studies die zijn gedaan naar dit onderwerp, zijn niet eensluidend. Vormt automatisering een bedreiging voor onze werkgelegenheid? Als dat het geval is, in hoeverre is dat het geval? Thomas Cador, Country Manager Benelux van Visiotalent schreef er dit artikel over.



Soft skills

Hoewel robots in de toekomst zeker een groot aantal taken van mensen gaan overnemen, kan volgens een onderzoek van McKinsey uit 2017 slechts vijf procent van de banen volledig worden geautomatiseerd. Wij staan aan de wieg van de koppeling tussen mens en machine. Hoe meer de kunstmatige intelligentie groeit en ontwikkelt, hoe meer wij ons gaan concentreren op wat ons onderscheidt van machines. Daarom zijn soft skills, of sociale vaardigheden, zo belangrijk.

Er bestaan meerdere soft skills. Hun belang hangt af van het type baan. Voor een verkoper zijn empathie en communicatievaardigheden belangrijker dan creativiteit en een kritisch denken. Maar één bepaalde categorie soft skills lijkt, ongeacht de baan of bedrijf, van groot belang: de soft skills die zorgen voor emotionele intelligentie.



Emotionele intelligentie

Sinds een jaar of twintig gaat er veel aandacht uit naar emotionele intelligentie (EQ). Het wordt beschouwt als een essentieel onderdeel van menselijke intelligentie en wordt gedefinieerd als de capaciteit om je eigen emoties én die van anderen te beheersen. Zoals Daniel Goleman aangeeft in zijn stukken over dit onderwerp, zal emotionele intelligentie een grotere rol gaan spelen dan het IQ bij belangrijke ingenieursbanen.

De vraag is: hoe meet u het EQ van een sollicitant tijdens de sollicatieprocedure? Want, net zoals voor de andere soft skills, geldt dat u dit niet kan aflezen uit iemands cv. Om deze reden beveelt Visiotalent, Europees marktleider op het gebied van online video-interviewtools, het gebruik aan van een globale benadering: de MMRA-benadering (Multifactor and Multiperson Recruitment Approach). Het lijkt onmogelijk om de menselijke complexiteit in een gesprek van een uur of in een test van 20 minuten te doorgronden. Door de combinatie van verschillende methodes als cv-matching, een videogesprek, een persoonlijkheidstest, gaming en een casestudie en de toepassing van selectietechnolgieën kunnen de soft skills van kandidaten efficiënter worden beoordeeld. Een mooi bewijs dat kunstmatige intelligentie emotionele intelligentie aanvult én naar een hoger plan brengt.