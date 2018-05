 Een op drie werknemers shopt online tijdens werktijd

Twintig procent jonge mannen kijkt weleens porno onder werktijd - Een derde van alle Nederlanders zegt weleens (online) geshopt te hebben ‘in de baas zijn tijd’. Dit blijkt uit onderzoekvan Acties.nl, onder 1.073 werkende Nederlanders.



Opvallend genoeg zegt één op de vijf jonge mannen (tot dertig jaar) onder werktijd weleens porno of andere erotische content te hebben bekeken.

Het percentage jonge mannen dat weleens porno kijkt onder werktijd, ligt hiermee vier keer hoger dan het landelijk gemiddelde (vijf procent), en is ruim een verdubbeling van het percentage onder alle ondervraagde mannen (negen procent). Voor vrouwen geldt dat slechts één op de 167 vrouwen (0,6 procent) zich hier weleens schuldig aan maakt. "Ik sta echt te kijken van deze cijfers," zegt Vince Franke van Acties.nl. "Jonge mannen zijn veertig keer (!) eerder dan vrouwen geneigd een pikant videootje te kijken onder werktijd. Het is bijzonder dat zij blijkbaar de behoefte voelen dit op werk te moeten doen."



Privé-surfen

80 procent van de ondervraagden zegt onder werktijd weleens online privé-activiteiten uit te voeren. Een voorbeeld hiervan is online shoppen; één op de drie ondervraagden (30 procent) geeft aan dit weleens te doen. Ook Social Media is populair, zo zegt vijftien procent van alle ondervraagden dagelijks langer dan een halfuur op zijn eigen Social Media account(s) door te brengen onder werktijd. Onder jongeren tot 30 jaar, stijgt dit percentage naar ruim 26 procent. Franke: "Ik voer ook weleens privé-activiteiten uit onder werktijd, en ik behoor ook zeker tot die 80 procent die vindt dat dit moet kunnen. Echter is de scheidslijn dun, uitgebreid online shoppen, urenlang bellen/chatten met de partner of langere tijd op Social Media doorbrengen, vind ik echt niet kunnen."



Browsergeschiedenis

Ondanks de verschillende privé-activiteiten van de ondervraagden onder werktijd, lijkt het erop dat de Nederlander weinig te verbergen heeft. Zo zegt ruim driekwart van hen (77 procent) dat zijn baas of bazin, ten alle tijden de browsergeschiedenis van zijn of haar werkcomputer of zakelijke smartphone mag bekijken. Mannen zijn hierin met 74 procent overigens iets terughoudender dan vrouwen (ruim 80 procent). Franke: "Dit kan twee dingen betekenen: of Nederlandse werknemers hebben écht niks te verbergen, of ze zijn heel bedreven in het wissen van hun browsergeschiedenis."