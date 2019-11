 Een start-up managen: op het juiste moment de juiste prioriteit stellen

Hoe neemt u de juiste beslissingen in de eerste fase van een startup? - De naam ‘start-up’ leek lange tijd het codewoord voor succes. Inmiddels zijn er ook voorbeelden van die zogenaamde ‘unicorns’ die net zo hard verdwenen als dat ze verschenen. Een start-up managen en groeien heeft alles te maken met op het juiste moment de juiste prioriteiten stellen.



Baptiste Jourdan, oprichter van Toucan Toco, geeft tips over het nemen van beslissingen in de allereerste fase van een start-up.

"Als oprichter van een start-up lijkt 24 uur in een dag soms te kort. Mankracht is beperkt en tegelijkertijd is er een waslijst aan taken: acties, processen, strategieën… Uiteindelijk is er maar één oplossing: prioriteren," zegt Jourdan. De lessen die Jourdan en zijn team leerden tijdens het opzetten van hun bedrijf, deelt hij graag met andere ondernemers.



1. Alleen de oprichters kunnen de eerste werknemers werven

Bij een start-up gaan werken kan heel aantrekkelijk zijn, maar er is vaak weinig financiële zekerheid. Niemand behalve de oprichters kan een holistisch beeld geven van de ambities, doelstellingen en waarden van de start-up. "Vertrouw het werven van de eerste personeelsleden daarom niet toe aan een recruiter, maar gebruik uw eigen netwerk, e-mail, of LinkedIn. Het vinden van goed personeel kost tijd, maar reserveer dit ervoor en voer de gesprekken zelf. Denk eraan dat u de toekomstige generatie leiders selecteer,! zegt Jourdan. "Bovendien ben u als oprichter veel overtuigender en hebt u een groter vermogen om een creatieve manier te vinden om iemand aan te trekken."



2. Neem de tijd om een goed MT op te bouwen

Hoe geweldig uw idee ook is, niets torpedeert succes sneller dan problemen binnen het managementteam: 65% van de bedrijfsfaillisementen wordt hieraan toegeschreven. Jourdan: "Het is niet nodig om direct vanaf het begin het perfecte team te hebben, u kunt gewoon de tijd nemen om dit op te bouwen."

Een voordeel van deze aanpak is dat u mensen met multidisciplinaire vaardigheden bij elkaar kunt verzamelen. Hebt u fantastische mensen gevonden, dan kunt u hen tot toekomstige leiders, mede-oprichters of partner maken. Het idee is niet om direct vijf of tien procent aan te bieden, maar om een ​​deal te sluiten op basis van de toegevoegde waarde die ze in het bedrijf brengen.



3. Deel de gecreëerde waarde met het team

Werken in een startup is een boeiende keuze. Er is maximale inzet van het team nodig om het bedrijf tot een succes te maken. Om medewerkers te stimuleren wilt u dat het team ook wint als ze goed presteren. "Onze filosofie is zoals bij elke andere investering: hoe groter het risico, hoe groter de beloning de moet zijn. Als er iets geweldigs gebeurt met het bedrijf, wint iedereen. Mensen zijn hierdoor loyaler en blijven langer. U kunt ook denken aan het opzetten van een vorm van werknemersaandeelhouderschap. Geef meer aandelen aan de eerste medewerkers, en hoe langer mensen blijven, hoe meer ze krijgen," aldus Jourdan.



4.Creëer een inclusieve bedrijfscultuur

Door diversiteit van profielen, achtergronden en geslachten creëert u een werkplek die tegemoet komt aan de behoeften van verschillende soorten mensen. Wees daarom vanaf het begin inclusief: focus op kerncompetenties en vaardigheden, vraag naar werkervaring en -voorbeelden in plaats van diploma’s. "Doe het vanaf het begin. Echt. Wanneer u vijftien tot twintig mensen in dienst hebt kan het al te laat zijn. Een bedrijfscultuur is niet inclusief alleen omdat u dat wilt, u moet actief naar mensen zoeken en een cultuur creëren waarin iedereen zich welkom voelt," adviseert Jourdan.



5.Vuistregel: Begin altijd klein

Als mensen houden we van perfectie. Dus we hebben de neiging om grote projecten te lanceren en er veel tijd aan te besteden. Zelfs als we niet weten wat de resultaten kunnen zijn. Dit is een grote valkuil. Jourdan: " Wilt u een boek schrijven, publiceer dan eerst eens een blog, dan een artikel. Kijk wat het doet, en begin dan pas aan het boek. Zo investeert u nooit teveel tijd aan mislukte projecten. Meet resultaat en pas projecten aan. Door agile werken en de scrum methode kunt u grote projecten opdelen in kleinere en sneller succes boeken."



6. Wissel af tussen focus en onderbreking

Een gemiddelde werkdag zit vol onderbrekingen: vergaderingen, telefoontjes, e-mails en collega's. Mensen zijn gemiddeld twee uur per dag kwijt om te herstellen van die onderbrekingen, wat ten koste gaat van productiviteit. Om te voorkomen dat mensen elkaar elke keer vragen stellen (onderbreken) kunt u tools gebruiken zoals Slack. Definieer specifieke ruimtes in het kantoor waar mensen kunnen werken zonder afleiding.



7. Het tech team is geen support team

In een tech start-up hebt u tegelijkertijd te maken met technische productontwikkeling en technische support voor klanten, die beide geweldig moeten zijn. Maar niemand kan dit allebei tegelijk én goed doen,