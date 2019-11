 Betere werksfeer vermindert werkstress

Nationale-Nederlanden lanceert Het Nationale Werkstressonderzoek - De sfeer op de werkvloer, de mate van financiële zekerheid en de hoeveelheid werk moeten volgens werknemers in de sectoren Onderwijs, ICT en Zorg aangepakt worden om de werkstress te verminderen of te voorkomen.



Dit blijkt uit het Nationale Werkstressonderzoek 2019 van Nationale-Nederlanden in samenwerking met Crunchr, innovatief techbedrijf voor Human Resource data analyses. Met het onderzoek helpt Nationale-Nederlanden ondernemers grip te krijgen op werkstress in hun organisatie en om beter keuzes te maken op het gebied van Human Resource-investeringen.



Week van de Werkstress

Maandag startte de Week van de Werkstress. In aanloop hierna toe namen bijna 2500 werknemers afgelopen maand deel aan het onderzoek, grotendeels verspreid over de sectoren waarvan bekend is dat uitval door stress gerelateerde zaken hoog is: Onderwijs, ICT en Zorg. Stress is de belangrijkste veroorzaker van verzuim op de werkvloer. De helft van alle respondenten zegt in meer of mindere mate stress te ervaren in het werk. Maar liefst een op de vijf geeft aan veel stress te ervaren. Onder hen ook meerdere werknemers met leidinggevende taken. Opvallend is het verschil tussen fulltimers en parttimers in het onderzoek. Mensen die minder dan 24 uur per week werken, ervaren beduidend minder stress dan zij die tussen de 32 en 40 uur per week werken.



Ervaren van stress

Verschillende factoren hebben effect op het ervaren van werkstress. In de drie sectoren van het onderzoek geven werknemers consequent aan dat met een andere werksfeer de meeste winst te behalen valt als het gaat om stressreductie. Een open cultuur, vertrouwen en hulpvaardige collega's dragen daar onder andere aan bij. Zowel vrouwen als mannen vinden dit belangrijk. Verder valt op dat verbeteringen op het gebied van werksfeer extra belangrijk worden gevonden door Mbo-geschoolde werknemers in administratieve banen en werknemers tussen de 45 en 55 jaar die werken in de handel, de industrie of de zorg.



Doorgroei

Uit het onderzoek blijkt ook dat beperkte doorgroeimogelijkheden voor hele specifieke groepen een belangrijke oorzaak van stress is. Hier kunnen werkgevers proactief op handelen. Dit geldt met name voor werknemers die jonger zijn dat 35 jaar en minder dan drie jaar werkzaam zijn bij hun werkgever. Daarnaast valt op dat met name wetenschappelijk geschoolde werknemers hier graag verbetering in zien. Meer perspectief op leren en groei in de organisatie stimuleert zelfvertrouwen bij werknemers. Wat bijdraagt aan rust en zo het gevoel van werkstress vermindert.



Verminderen van werkstress start bij inzicht in werkstress

Om werkstress te verminderen of te voorkomen kunnen veel zaken op de werkvloer aangepakt worden. Het Nationale Werkstressonderzoek geeft inzicht in de voorkeuren van specifieke groepen werknemers. Met het gericht aanpakken van stressbronnen ziet Patrick Degen, adviseur zorg, vitaliteit & duurzame inzetbaarheid bij Nationale-Nederlanden, een kans voor werkgevers: hoe meer energie werknemers halen uit hun werk, hoe minder stress zij ervaren. Meer energiebronnen zou het streven moeten zijn.



De eerste conclusies uit Het Nationale Werkstressonderzoek zijn te hier downloaden..