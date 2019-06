 Tien MVO-managers op de shortlist voor titel ‘MVO Manager van het Jaar 2019’

Wie wordt MVO Manager van het Jaar 2019? - In de afgelopen periode zijn ruim 600 MVO-managers in Nederland uitgenodigd om drie personen uit deze groep te kiezen waarvan zij vinden dat deze in aanmerking komen voor de titel ‘MVO Manager van het Jaar 2019’.



Inmiddels zijn de stemmen geteld. De volgende tien MVO managers staan op de shortlist voor de volgende ronde:

Alberic Pater (Country Sustainability Manager Ikea Nederland )

(Country Sustainability Manager ) Sander Dekker (Manager Sustainability bij Van Oord )

(Manager Sustainability bij ) Wineke Haagsma (Director Corporate Responsibility PWC Nederland )

(Director Corporate Responsibility ) Eva Ronhaar (Director of Innovation & Sustainability HEMA )

(Director of Innovation & Sustainability ) Wendeline Besier (Manager Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen TBI )

(Manager Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen ) Marianne van Keep (Director of Sustainability Verstegen Spices & Sauces )

(Director of Sustainability ) Arnoud van Vliet (Manager CSR & Quality Zeeman )

(Manager CSR & Quality ) Jolanda Soons-Dings (Sustainability Program Leader Lamb Weston / Meijer )

(Sustainability Program Leader ) Robert Metzke (Global Head Sustainability Philips )

(Global Head Sustainability ) Jan-Willem Vosmeer (Corporate Social Responsibility Manager Heineken International)

Stemmen

Op 16 september a.s. nomineert de deskundige jury uit deze kandidaten drie personen. Vervolgens nodigen ze de abonnees op de nieuwsbrief van www.duurzaam-ondernemen.nl (Online Kenniscentrum Duurzaam ondernemen) uit om een stem uit te brengen op een van de door de jury genomineerde kandidaten. Deze stemming weegt voor 60 procent mee in het eindoordeel. Op het 19de Nationaal Sustainability Congres op 7 november a.s., het grootste jaarlijkse congres op het gebied van MVO en duurzaamheid, stemmen de bezoekers op hun favoriete kandidaat. Deze stemming weegt voor 40 procent mee.

De winnaar ontvangt een bokaal en een prachtig weekendarrangement voor twee personen in het duurzame hotel QO Amsterdam.

De verkiezing wordt dit jaar voor de zevende keer georganiseerd door adviesbureau Sustainalize met Moonen Packaging en Office Depot als partners.